Spenningene stiger mellom Tyrkia og Hellas – midt i Middelhavets ferieidyll

Tyrkia har sendt skipet «Oruç Reis» til havgapet mellom Kypros og Kreta for å lete etter olje, med følge av flere krigsskip. Letingen skal foregå frem til 23. august.

Men området der letingen skal foregå er omstridt; Hellas hevder også eierskap over det.

Spenningene stiger nå mellom de to landene, som tidligere har vært på randen av krig, til tross for at begge er allierte gjennom Nato.

Senest i 1987 og 1996 var Hellas og Tyrkia nær ved å gå til krig over en øygruppe i Egeerhavet.

Les også: Smittetallene stiger kraftig i Frankrike og Hellas

Kartet viser området der Tyrkia vil lete etter olje, mellom de kjente feriestedene Kreta, Rhodos, Antalya og Kypros.

To fregatter kolliderte

En kilde i det greske forsvaret sier nå til Reuters at en gresk og en tyrkisk fregatt var involvert i en mindre kollisjon på onsdag.

Kilden hevder kollisjonen var en ulykke, og at skipene manøvrerte slik at de unngikk en frontkollisjon.

Det greske skipet «Limnos» skal ha truffet bakdelen av det tyrkiske skipet «Kemal Reis», men skal ikke ha blitt skadet.

Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan hintet torsdag til at Tyrkia allerede har respondert til kollisjonen.

– Vi sa at hvis noen angriper «Oruç Reis», vil det koste dem dyrt, og det fikk de (Hellas) sitt første svar på i dag, sa Erdogan i en tale i hovedstaden Ankara.

Oruç Reis på vei til å lete etter olje i det østlige Middelhavet, med følge av krigsskip. Foto: Det tyrkiske forsvarsdepartementet / via AFP

– Risikoen er høy

Hellas kaller Tyrkias aktivitet for «ulovlig». Nå er det greske militæret i høy beredskap, og offiserer har blitt kalt tilbake fra ferie.

Hellas' statsminister Kyriakos Mitsotakis. Foto: Francisco Seco / Pool via Reuters

– Landet vårt vil ikke komme med trusler, men det vil heller ikke la seg utpresse, sa den greske statsministeren Kyriakos Mitsotakis til folket på onsdag kveld.

– La dette være kjent: Risikoen for en ulykke er høy når så mange militære styrker samles på et lite område, slo han fast.

– På en skala fra én til ti, vil jeg si at de nåværende spenningene ligger på rundt sju eller åtte. Dette kan lett bryte ut til den mest alvorlige krisen mellom Tyrkia og Hellas på 25 år, sier Constantinos Filis, direktør ved Instituttet for internasjonale relasjoner i Athen, til The Guardian.

Frankrike med støtte til Hellas

Frankrikes president Emmanuel Macron har bedt Tyrkia stanse letingen i området.

Nå har Frankrike også sendt to kampfly og en fregatt til det østlige Middelhavet for å bistå Hellas.

– Tyrkias ensidige beslutninger om oljeleting i Middelhavet forårsaker spenninger. De må stanse med det, for så å legge til rette for sindige forhandlinger mellom naboland og Nato-allierte, skrev Macron på Twitter onsdag kveld.

EUs utenrikspolitiske leder Josep Borrell, beskriver situasjonen som «ekstremt urovekkende» i en uttalelse i forkant av et hastemøte blant EUs utenriksministere.