I oktober kunngjorde det britiske kongehuset at prins Harry og hertuginne Meghan venter sitt første barn i løpet av våren 2019.

Nå spekuleres det i hva det ufødte barnet skal hete. Ifølge Hello! Magazine holder prins Charles en knapp på navnene Kylie og Shane.

Flere engelske kjendisblader skriver at prins Charles skal ha uttalt dette under et besøk til Australia House i London på torsdag.

Prins Charles skal ha fortalt at hertugparet mottok en rekke navneforslag under deres første utenlandsreise som gikk til Australia, New Zealand, Fiji og Tonga.

REISE: Hertugparets første utenlandsreise gikk til Australia, Fiji, Tonga og New Zealand. Under den 16 dager lange reisen skal de ha mottatt en rekke navneforslag. Foto: Phil Noble / Reuters

Diana er forhåndsfavoritt

Bettingselskapene og mangeårig hoffreporter i Hjemmet, Monica Aafløy Hansen, er ikke enig med prins Charles.

På nett kan man vedde penger på ulike navneforslag. I skrivende stund troner Diana på toppen av listen hos flere bettingselskaper som Skybet og Betfair.

Aafløy Hansen sier navnespekulasjoner alltid forekommer.

– Vanligvis får de kongelige fire eller tre navn, men jeg tipper de velger tre. Blir det en jente, kommer hun til å hete Diana Doria Elizabeth etter sine besteforeldre og dronningen, sier Monica Aafløy Hansen.

– Spørsmålet er om de klarer å leve med Diana som første fornavn.

POPULÆRE: Hertuginne Meghans klesstil er med på å skape interesse rundt paret, mener den tidligere hoffreporteren i Hjemmet, Monica Aafløy Hansen. Foto: Peter Parks / AFP

– Hertugparet står friere

Prins William og hertuginne Kate har barna George, Charlotte og Louis. Da deres tredje barn, prins Louis Arthur Charles, ble født i april i år, ble flere overrasket over navnevalget.

JUBILEUM: I anledning prins Charles 70-årsdag delte kongehuset et uvanlig stemningsfylt familiebilde. Foto: Handout / Reuters

– I den direkte arverekken tar man hensyn til tidligere konger, men hertugparet kan velge selv, sier Monica Aafløy Hansen.

Hun tror det er usannsynlig at barnet får en plass på tronen.

– Dette barnet er så langt nede i arverekken at det aldri kommer til å sitte på noen trone. Navnet kan derfor bli alt fra Elizabeth og Philip til Tyler og Haily, sier historiker og forfatter, Trond Norén Isaksen.

KOKEBOK: Hertuginne Meghan besøkte det muslimske kultursenteret Al Manaar i Vest-London 21. november. Hun har selv bidratt til kokeboken som ble utgitt for å øke samholdet etter brannen i Grenfell Tower som krevde 71 menneskeliv i juni 2017. Foto: Chris Jackson / AP

Barnet vil få en liten rolle

I tillegg til navnet, er det også usikkert hvilken tittel parets førstefødte får.

– Tittelen blir jarl av Dumbarton for en gutt, eller lady (fornavn) Mountbatten-Windsor for ei jente, sier Trond Norén Isaksen.

BLIR FORELDRE: Prins Harry og hertuginne Meghan Markle fotografert under den kongelige musikkfestivalen i London 19. november. Foto: Henry Nicholls / Reuters

Den tidligere hoffreporteren sier også at barnet vil bli titulert som en jarl eller lady.

– Men jeg er spent på om dronning Elizabeth vil komme med en uttalelse hvor hun spesifiserer om den nyfødte også skal få en prins eller prinsessetittel.

FRITT VALG: Moica Aafløy Hansen tror hertugparet står frie til å velge barnenavn. Foto: (C) Jorn Gronlund

Hun tror barnet vil få en liten rolle fordi kongehuset har blitt kritisert for høyt forbruk, og dermed snevret inn antall representasjoner.

– Barnet kommer nok til å stå på balkongen fra tid til annen, men en stor rolle i representasjonslivet kommer det nok ikke til å få, sier Aafløy Hansen.