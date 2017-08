Spår «brutal» september i amerikansk politikk

Ledende medlemmer av staben i Det hvite hus bruker ord som «brutal», «elendig» og «veldig tøff» når de skal beskrive den politiske kampen som venter i Washington når sommerferien er over, skriver Politico.

Donald Trump har tatt seg en 17 dager lang ferie som han tilbringer på sitt golfsted i New Jersey, mens kongressen er borte fra jobben i en drøy måned, frem til 5. september.

Etter at Kongressen (med unntak av godkjennelsen av Neil Gorsuch som ny høyesterettsdommer) ikke fikk gjennomført noen viktige vedtak i vår, står en lang liste og venter når politikerne er tilbake på plass.

– Det er veldig mye som står på spill i september. Det er mye å gjøre på veldig kort tid, sier Jenny Beth Martin, som leder en republikansk aktivistgruppe som kaller seg Tea Party Patriots.

Må øke gjeldstaket

Blant temaene som ligger og venter er et nytt forsøk på å få endret helseplanen, etter at vårens og sommerens forsøk endte i en pinlig fiasko for republikanerne.

Samtidig vil mange i Kongressen at de heller skal bruke tiden på å få vedtatt en skattereform, men det er ventet å bli svært vanskelig uten støtte fra Demokratene.

Det samme gjelder Trumps planer om en stor satsing på å bygge ut og reparere veier, flyplasser og annen infrastruktur. Også det var et sentralt punkt i Trumps valgkamp i fjor.

Mens de andre områdene kan vente dersom det ikke blir enighet, er Kongressen nødt til å heve den amerikanske statens gjeldstak i løpet av en måneds tid.

President Obama hadde flere ganger store problemer med å få det republikanske Kongressen til å heve gjeldstaket.

Hvis ikke Kongressen hever taket for hvor mye lån de føderale myndighetene kan ta opp, vil det innebære at store deler av statsapparatet blir stengt ned.

Har kritisert sine egne

Selv om både presidenten og Kongressen er på ferie, har Trump ikke brukt dagene på å legge et grunnlag for å danne flertall for sin politikk.

I stedet har han kritisert sine egne partifeller. Torsdag ba han på Twitter majoritetsleder Mitch McConnell komme seg tilbake på jobb og få vedtatt lover som Trump kan undertegne.

Fredag økte presidenten presset mot McConnell da han retweetet en lenke til en artikkel fra Fox News. Artikkelen handlet om hvorvidt McConnell burde trekke seg som majoritetsleder.

Når Kongressen møtes igjen 5. september blir nettopp McConnell den kanskje viktigste personen Trump må samarbeide med for å få gjennomført sin politikk.