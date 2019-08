Spansketrappen i Roma: Se, men ikke sitte!

Trappen med de 135 trinnene i marmor står på FNs verdensarvliste og er en av Romas mest populære turistattraksjoner.

Den har lenge vært et yndet sted for turister og fastboende å sette seg ned på, for å beskue gatelivet.

Sitteforbudet trådte i kraft tirsdag denne uken. Blir du tatt sittende risikerer du en bot opp til 400 euro.

Det er det lokale politiet i Roma som skal håndheve at sitteforbudet overholdes. Foto: Filippo Monteforte / AFP

Det er også forbudt å dra kofferter eller bager med hjul opp den historiske trappen.

I tillegg er det ikke lenger lov å bade, verken føtter eller kroppen, i fontenen ved trappens fot.

Allerede i 2012 vedtok bystyret i Roma en lov som forbød å sette seg ned og innta pizza, iskrem, sandwicher eller annen mat ved historiske monumenter i Centro Storico, hvor Spansketrappen, Piazza Navona og Pantheon alle ligger.

Moteskaperen Gianni Battistoni har butikk like ved trappen, og han er for det nye forbudet.

– Trappen er et kunstnerisk mesterverk og man sitter ikke på et mesterverk, sier Battistoni til avisen La Repubblica.

Dette bildet er fra 4. mai i år og viser både sittende og gående i Spansketrappen. Foto: Vincenzo Pinto / AFP

Trappen ble satt opp mellom 1723 og 1725 og ble finansiert av den franske diplomaten Stefano Gueffier. Navnet kommer av at Spania hadde etablert sin første permanente, utenlandske representasjonsbolig i Roma like ved.

«Mange turister protesterer, og synes forbudet er urimelig. Men de følger politiets anvisning», konstaterer den italienske storavisen La Repubblica.

– Tiltaket er overdrevet, nesten fascistisk, sier den kjente italienske kulturpersonligheten Vittorio Sgarbi Foto: DOMENICO STINELLIS / Ap

Den kjente kulturpolitikeren Vittorio Sgarbi mener myndighetene overdriver når de nekter folk å sette seg i Spansketrappen:

– Det er greit at det er forbudt å spise i trappen, men at man ikke engang kan få sette seg er absurd. Det er et overdrevet tiltak, nesten fascistisk, sier TV-personligheten til La Repubblica.