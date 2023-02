Det har vært lov til å være naken på offentlig sted i Spania siden 1988. Noen regioner som Valladolid og Barcelona har lover som regulerer nakenheten, særlig utenfor badestrendene. I andre gjelder den nasjonale loven.

Alejandro Colomar ble bøtelagt da han gikk uten klær i gatene i hjembyen Aldaia, som ligger like utenfor Valencia.

Slik begynte det

29-åringen, som jobber for et amerikansk programvareselskap, forteller til nyhetsbyrået Reuters at han lot klærne falle i 2020.

Det begynte en sommerkveld da han under trening utendørs tok av seg på overkroppen. En kvinne på treningspartiet protesterte. Hun mente det burde være like regler for kvinner og menn, og at hun ikke kunne trene toppløs.

Colomar sier han forstod argumentene, men at det likevel var urimelig at han måtte kle på seg fordi normene i samfunnet er ulike.

– Når det gjelder samfunnets reaksjoner, er det å gå uten undertøy for menn det samme som å gå toppløs for kvinner. Så under neste trening stilte jeg uten klær, forteller Colomar.

Alejandro Colomar fra Spania har valgt å leve uten klær. Foto: EVA MANEZ / Reuters

Brudd på ideologisk frihet

Alejandro Colomar valgte å gå mer og mer naken.

Han ble til slutt bøtelagt for brudd på byens ordensregler, som forbyr ekstremnudisme. Til sammen fikk han bøter tilsvarende 29.000 norske kroner.

Han mener bøtene er et brudd på hans ideologiske frihet.

– Bøtene har ingen hensikt. Jeg var anklaget for usømmelig ekshibisjonisme. Ifølge ordboken så medfører det en seksuell hensikt. Det har ingenting å gjøre med det jeg gjør, sier Colomar til Reuters.

– Jeg har alltid likt å være naken. Jeg har vært på nudiststrender siden jeg var liten og har aldri hatt noen problemer med det, har Colomar fortalt til medier.

– Det å være naken er helt lovlig, og jeg har valgt å være det.

Utgjør ingen trussel

Nå har han fått medhold av Valencia-regionens høyeste rettsinstans.

Selv om han riktignok ble tvunget til å kle på seg før han slapp inn i rettsbygningen. Colomar kom dit kun iført sine vanlige støvler.

Dommerne la vekt på at Colomar har lagt begrensninger på seg selv hvor han går og oppholder seg når han er uten klær. Hans oppførsel utgjør heller ikke noen trussel for den offentlige ro, orden og sikkerhet, mener dommerne.

De peker også på at Aldaia ikke har noen lover som forbyr nudisme. Men dommerne erkjenner at det eksisterer et visst vakuum på det lovmessige området, gitt at den nasjonale loven kan kollidere med lokale ordensregler.

Dommen er foreløpig ikke endelig, gitt at det er ankemuligheter.

Til Reuters forteller Alejandro Colomar at han har mottatt overraskende mye støtte siden han la vekk klærne.

– Jeg vil si det er mer støtteerklæringer enn klager, men det har selvsagt vært litt av hvert. Folk som har truet meg med kniv på gaten og slikt, sier han.