Spansk valgdagsmåling: Ytre høyre-partiet Vox ser ut til å bli dobbelt så stort

Det viser de første valgdagsmålingene fra spanske medier i kveld.

Mye tyder på at Vox blir det tredje største partiet i nasjonalforsamlingen. Det konservative høyrepartiet Partido Popular går frem og ender med mellom 85 og 90 representanter. Det er opp fra de 67 de fikk ved valget i april.

Arbeiderpartiet og Pedro Sanchez er fremdeles størst, men går tilbake fra 123 til 112 eller 114. For å sikre flertall trengs det 176 seter i nasjonalforsamlingen. Det liberale Ciudadanos blir kvestet fra 57 til 15. Venstrepartiet Podemos ned fra 42 til 30-32.

Det er uklart om noen gruppe av partier har flertall. Igjen kan katalanske uavhengighetspartier og nasjonalistiske baskiske partier bli viktig.

Valget til nasjonalforsamlingen har hatt en dårligere valgoppslutning enn ved forrige valg i april.

Valgoppslutningen gikk noe ned i dagens valg i Spania i forhold til det forrige valget i april. Foto: Philip Lote

– Mye frustrasjon blant velgerne

Rundt 35 millioner spanjoler har stemmerett i dagens valg til nasjonalforsamling.

– Sjansene for at vi får en styringsdyktig regjering er liten. Hvis det skjer et det større mulighet for at det er høyresiden som klarer det, sier Elena Carbajal.

– Det er mye frustrasjon blant velgerne, men velgerne til venstre er sintere enn de til høyre. Det kan påvirke resultatet, sier hun.



Elena Carbajal (helt til høyre i bildet) og vennene hennes sier de stemmer Mas Pais (Et bedre land) Foto: Philip Lote

– Velgerne til høyre og partiene til høyre er flinkere til å finne sammen selv om også de er frustrerte, sier Elena Carbajal.



Elena og alle hun er sammen med utenfor valglokalet vil stemme Mas Pais (Et bedre land). Et parti stiftet av utbrytere fra venstrepartiet Podemos.



Nabolaget Chamberi i Madrid er har velgere ganske likt fordelt mellom høyresiden og venstresiden.

Klokken 18 var valgdeltakelsen ned nesten 4 prosentpoeng sammenlignet med valget i april.

Ble nødt til å lyse ut nyvalg

Statsministeren forsøkte i månedsvis etter valget i april å danne regjering med støtte fra venstrepartiet Podemos, men forhandlingene ledet ikke fram, da Sanchez nektet å danne koalisjonsregjering.

Statsminister Pedro Sanches fra PSOE oppildner partifeller til å stemme i valget. Det ser ut til at han går ned fra 123 representanter i nasjonalforsamlingen til 112 eller 114. Foto: Sergio Perez / Reuters

I september så han seg nødt til å lyse ut nyvalg, etter at kong Felipe erklærte at ingen av kandidatene hadde nok støtte til å sikre flertall i nasjonalforsamlingen.

Det er to saker som splitter spanjolene før de igjen møtte fram ved valgurnene. Det andre valget i år. Det fjerde på fire år.

Det ene er uroen i Catalonia.

Det andre er flyttingen av Franco.

Francos kiste flyttet

Et av de store stridsspørsmålene i Spania i denne valgkampen har vært den omstridte flyttingen av Francos levninger. Foto: POOL New / Reuters

En meningsmåling sist helg viste 27 prosents oppslutning til PSOE og 21 prosent til PP. Vox fikk 14 prosent, Podemos 12 og Ciudadanos 9. Mas Pais lå likt med katalanske ERC på 4 prosent.

Komplisert situasjon

Dersom dette valget ikke løser den fastlåste situasjonen, kan PP forsøke seg på et samarbeid med Ciudadanos og Vox, men selv det kan være utilstrekkelig for å sikre et flertall.

Situasjonen i nasjonalforsamlingen kompliseres ytterligere av regionale partier som baskiske PNV og katalanske ERC. De har tidligere samarbeidet med sosialdemokratene, men situasjonen i Catalonia utgjør nå et vesentlig hinder.

For tre uker siden ble katalanske separatistledere dømt til opptil 13 år i fengsel for å ha arrangert en ulovlig folkeavstemning om uavhengighet i 2017.

Det utløste masseprotester i regionen i nordøst, og uroen kan styrke radikale krefter som avviser å samarbeide med PSOE. Ellers i Spania kan antikatalanske reaksjoner styrke Vox, som er sterkt imot separatistbevegelser og imot innvandring.

