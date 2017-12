Valget i Catalonia blir sett på som et av de mest spesielle i nyere, spansk historie.

Flere av topplederne i uavhengighetsbevegelsen er fengslet for oppvigleri eller har dratt i eksil.

Og de fleste kommentatorene tviler på om valget vil løse opp de politiske knutene mellom Madrid og Barcelona.

– Den spanske stat er beseiret og statsministeren har fått et slag i ansiktet, sa den avsatte katalanske presidenten, Carles Puigdemont, fra sitt eksil i Belgia natt til fredag.

SEIER MED BISMAK: Den avsatte katalanske presidenten, Carles Puigdemont, har fått en seier med bismak etter nyvalget i Catalonia. Foto: THIERRY ROGE / AFP

Da var det klart at de tre partiene som ønsker å løsrive seg fra Spania, fikk flertall i det katalanske parlamentet med 70 av de 135 plassene.

Seier med bismak

I Barcelona feiret Puigdemonts støttespillere torsdag kveld. De så på valget som en seier for uavhengighetsbevegelsen og som en knyttneve mot regjeringa i Madrid.

Den spanske regjeringa avsatte Puigdemont og oppløste regionforsamlingen etter den ulovlige folkeavstemningen tidligere i høst.

Men det er en seier med bismak for Puigdemont. For selv om uavhengighetsbevegelsen fikk flertall av plassene i parlamentet, stemte 52 prosent av katalanerne MOT løsrivelse fra Spania.

De mistet også to plasser i parlamentet i forhold til forrige periode, og har ikke flertall for å løsrive Catalonia fra Spania.

– Det er dårlig nytt for uavhengighetsbevegelsen, sier Catalonia-kjenner Jo Stein Moen.

Han er mest overrasket over at separatistene ikke fikk større oppslutning og at forholdet mellom ja- og nei-siden i Catalonia ble så likt.

FEIRET: Uavhengighetsbevegelsen feiret at den fikk flertall av plassene i parlamentet i Catalonia. Foto: ALBERT GEA / Reuters

Fengslede ledere symbolsk viktig

En av de viktigste sakene for uavhengighetsbevegelsen under valgkampen, har vært å få satt fri de fengslede lederne.

Alle de tre fremste politikerne i de to største separatistpartiene er i fengsel eller eksil. Puigdemont er siktet for oppvigleri, opprør og misbruk av offentlige midler, og vil trolig bli arrestert hvis han setter sin fot på spansk jord.

Mange møtte opp ved stemmelokalene med et gult plagg. Gult er blitt fargen som viser solidaritet med politikerne som har blitt fengslet.

– Du kan ikke få en mer polarisert valgkamp i et demokrati, sier Moen, som mener at de fengslede politikerne har hatt stor følelsesmessig betydning i valgkampen.

Mange stemte også for uavhengighetspartiene i protest mot Madrids harde linje og politiets maktbruk ved den ulovlige folkeavstemningen tidligere i høst.

PROTEST: Mange krevde løslatelse av fengslede politikere i valgkampen. Foto: Manu Fernandez / AP

Største parti mot løsrivelse

Likevel stemte 2,2 millioner katalanere for å fortsette unionen med Spania, mens 2,1 millioner stemte for løsrivelse.

Og partiet Ciudadanos som er imot uavhengighet og alliert med det spanske regjeringspartiet, ble det største enkeltpartiet med 37 plasser i regionforsamlingen og har aldri gjort et så godt valg.

Det gjør den politiske situasjonen svært komplisert.

Uviss framtid

Hva separatistenes flertall i regionparlamentet vil bety i praksis, er et mysterium, skriver nyhetsbyrået AFP.

Det er uklart om Puigdemont kan bli innsatt som leder av parlamentet på nytt, siden han kan bli arrestert hvis han reiser tilbake til Spania.

Og selv om uavhengighetsbevegelsen har flertall i parlamentet, mener mange analytikere at det vil bli vanskelig for Puigdemont å ta nye skritt for uavhengighet, siden han ikke har flertallet i regionen med seg. Flere i hans egen allianse, vil også være imot.

– De har sett at den spanske regjeringens bruk av grunnlovens artikkel 155 fungerte slik Madrid ønsket, og de har lært at de ikke får internasjonal støtte til uavhengighetskravet, sier Spania-ekspert Marcus Buck, statsviter ved Universitetet i Tromsø, til NTB.

I tillegg vil mange i næringslivseliten hvor flere også støtter Puigdemont, være kritiske til nye skritt mot løsrivelse nå. De ønsker i stedet å få fart på turismen og økonomien som fikk seg en alvorlig knekk etter den ulovlige folkavstemninga.

RESULTAT: Stor interesse for resultatet av nyvalget i Catalonia. Foto: Manu Fernandez / AP

Hva gjør statsministeren?

Samtidig lurer alle på hva statsminister Rajoy som ses på som den store taperen etter valget, vil gjøre for å prøve å løse den politiske krisa.

Han gamblet og håpet på at separatistbevegelsen ville bli knust, men slik gikk det ikke. I tillegg gikk hans sentrum-høyreparti, Parti Popular, fra elleve til tre plasser i parlamentet i Catalonia.

Rajoy sier at han håper på dialog med et dypt splittet Catalonia, men nekter å møte den avsatte lederen, Carles Puigdemont.

Puigdemont derimot satte fredag døra på gløtt for samtaler med Rajoy.

– Jeg er villig til å møte Rajoy i Brussel eller hvilket som helst annet sted i EU, så lenge det ikke er i Spania, av åpenbare grunner, sa Puigdemont med henvisning til arrestordren på ham i hjemlandet.

Men Puigdemont blir sett på som en kuppmaker som har prøvd å få til en revolusjon mot Spania, og det er som en rød klut for mange spanjoler.

Så det vil trolig fortsatt ta lang tid før den verste politiske krisa i Spania på flere tiår er løst.