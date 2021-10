Spanias statsminister lover å avskaffe prostitusjon

Det var da Spanias statsminister Pedro Sanchéz snakket til tilhørerne på slutten av hans sosialistpartis tre dagers kongress i Valencia, at han kom med løftet om å avskaffe prostitusjon.

– Jeg kunngjør en forpliktelse som jeg vil gjennomføre, vi vil gjøre fremskritt ved å avskaffe prostitusjon, som gjør slaver av kvinner i landet vårt, sa Sanchez.

Partiets valgmanifest kaller prostitusjon «et av de grusomste aspektene ved feminisering av fattigdom og en av de verste formene for vold mot kvinner».

Ifølge BBC viser en undersøkelse fra 2009 at 1 av 3 spanske menn hadde betalt for sex. Imidlertid antydet en annen rapport som ble publisert i 2009 at tallet kan være så høyt som 39 prosent.

Å si at prostitusjon er big business i Spania ville være en grov underdrivelse. Landet har blitt kjent som Europas bordell, etter at en FN -rapport fra 2011 omtalte Spania som den tredje største hovedstaden for prostitusjon i verden, bak Thailand og Puerto Rico.

I 2019 offentliggjorde Sanchez sitt parti et løfte i valgmanifestet om å forby prostitusjon, i det som ble sett på som et trekk for å tiltrekke seg flere kvinnelige velgere. Foto: JAVIER SORIANO / AFP

Avkriminalisert

Prostitusjon ble avkriminalisert i Spania i 1995. Ifølge BBC estimerte FN i 2016 at landets sexindustri var verdt 3,7 milliarder euro.

Det blir anslått at 300.000 kvinner arbeider som prostituerte i Spania.

I Spania er det ingen straffesanksjoner for dem som tilbyr seksuelle tjeneste av egen fri vilje, så lenge det ikke skjer på offentlig sted.

Hallikvirksomhet, eller å fungere som mellomledd mellom en sexarbeider og potensielle kunder, er derimot ulovlig.

Frem til 2010 anerkjente loven ikke engang menneskehandel som en forbrytelse

Ifølge The Guardian anslår den spanske regjeringen at opptil 90 prosent av kvinnene som jobber i prostitusjon kan være ofre for menneskehandel eller under kontroll av en tredjepart – for eksempel en hallik – som tjener på dem.

Mellom 2012 og 2016 reddet sikkerhetsstyrker i Spania 5.695 mennesker fra denne typen menneskehandel, men erkjenner at tusenvis av mennesker fortsatt er under kontroll av kriminelle.

Årsaken til at Spania er blitt så stor på prostitusjon er mange ifølge ekspertene. Men tidligere prostituerte som avisen The Guardian har intervjuet er klare i sin tale.

– Den største enkeltfaktoren er kulturen og landets problematiske holdninger til kvinner og sex. Det er stor etterspørsel etter prostitusjon her. Og det er blitt så normalisert at blir sett på som annen fritidsaktivitet, forteller kvinnene.

Menneskehandel

Også i 2019 lovet partiet til Sanchez å kjempe mot prostitusjonen. Da lovet de å innføre en lov som kriminaliserte prostitusjon, men to år etter valget har det fortsatt ikke skjedd noe.

Tilhengere av Spanias nåværende system sier at det har gitt store fordeler for kvinnene som jobber i sexindustrien og gjort livet tryggere for dem.

De siste årene har det imidlertid vært økt bekymring for at kvinner trekkes inn i sexindustrien mot deres vilje. I 2017 identifiserte spansk politi 13 000 kvinner i en aksjon mot menneskehandel, og konkluderte med at minst 80 prosent av kvinnene ble utnyttet mot deres vilje av en tredjepart.