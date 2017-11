Spanias statsminister åpner valgkampen i Catalonia

Spanias statsminister Mariano Rajoy har ikke besøkt regionen Catalonia siden striden om uavhengighet startet for fullt i begynnelsen av oktober.

Idag kom han til den katalanske hovedstaden Barcelona – ikke for å møte folket, men for å tale til sine partifeller.

Dermed er valgkampen i gang for fullt, foran det uhyre viktige regionvalget dem 21. desember.

Katalansk folkeparti

Statsminister Rajoy leder sentrum-høyrepartiet Partido Popular, Folkepartiet, og dets søsterparti i Catalonia er PPC – Partido Popular Catalonia.

PPC er en innbitt motstander av katalansk uavhengighet, og partiets innsats ved valget vil være avgjørende for hvilken av de to fløyene som får fleste medlemmer i det parlamentet.

Den spanske statsministeren møtte sine partifeller i det katalanske søsterpartiet PPC – Catalonias Folkeparti. Foto: ALBERT GEA / Reuters

Meningsmålingene viser hittil en svak ledelse for motstanderne av uavhengighet.

Skadet europeiske verdier

På dagens partimøte i Barcelona kom den spanske statsministeren med nye kraftige angrep på politikerne som har stått i spissen for den katalanske uavhengighetskampen:

– Disse radikale har skadet europeiske verdier som vi spanjoler har gjort til våre: demokratiet, rettsstaten og respekten for loven.

– Derfor var det nødvendig å iverksette artikkel 155 i vår grunnlov, sa statsministeren, og viste til bestemmelsen som er grunnlaget for at den spanske staten har fratatt Catalonia sitt selvstyre.

– Sannhetens stemmeurner

Statsminister Mariano Rajoy oppfordret på det sterkeste de katalanske velgere til å avgi stemme ved valget den 21. desember.

– Det er sannhetens stemmeurner vi snakker om, for til nå har tilhengerne av uavhengighet i altfor stor grad fått bestemme, sa statsministeren.

Et viktig punkt i dagens tale var den økonomiske situasjonen i Catalonia, som har forverret seg kraftig de siste ukene.

Tilhengere av uavhengighet for Catalonia demonstrerer i Barcelona. Nå starter valgkampen foran det viktige parlamentsvalget i regionen den 21. desember. Foto: ALBERT GEA / Reuters

– Bli i Catalonia

– En av de største løgnene fra myndighetene var at separatismen ikke ville gjøre noe skade på næringslivet. Dessverre er det ikke blitt slik, sa statsministeren.

Og han kom med følgende bønn til næringslivet og forbrukerne:

– Jeg vil be alle bedrifter som er i Catalonia om at de ikke forlater regionen. Jeg vil også be spanjoler som boikotter katalanske varer om å slutte med dette, sa statsminister Mariano Rajoy i sin tale i Barcelona i dag.