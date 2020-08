Spaniaferien fjernere enn på lenge – smitten øker fortsatt

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Fra 15. juli kunne nordmenn igjen sette seg på flyet til sol og varme i Spania. Men gleden ble kortvarig. Det gikk bare 10 dager før smittesituasjonen hadde forverret seg, og nordmenn i ferielandet igjen fikk karanteneplikt ved retur til Norge.

Siden da har antallet smittede økt kraftig og er langt unna kravene for å igjen kunne grønnmerke landet og åpne for karantenefrie reiser for nordmenn.

Tilbake på april-nivå

Folkehelseinstituttets kriterier for å grønnfarge et land er at:

landet har færre enn 20 bekreftede smittetilfeller per 100.000 innbygger de siste to ukene.

i gjennomsnitt mindre enn 5 prosent positive prøver de siste to ukene.

i tillegg gjøres en helhetsvurdering av landet.

Spania hadde, ifølge NRKs siste beregninger et smittetall på 88,2 de siste to ukene. To dager før landet ble rødt var tallet 30,9.

Landet plasserer seg dermed på tredjeplass blant EU og EØS-landene. Kun Luxembourg (215,3) og Romania (97,5) ligger foran.

Man må tilbake til april for å finne lignende smittenivå i Spania. Den høyeste toukersperioden til nå var i uke 13 og 14 da smittetallet var 220 per 100.000 innbyggere.

Verst i nordøst

Det er også store regionale forskjeller. Smitteraten nordøst i landet de siste to ukene var på over 120. Charterstedene Mallorca og Kanariøyene ligger foreløpig innenfor det grønne nivået.

Det er likevel situasjonen i landet som helhet, som legger grunnlaget for FHIs vurderinger. Foreløpig er det bare i de nordiske landene at man vurderer smittepresset i enkeltregioner.

Spania er på verdensbasis det åttende hardest rammede landet, rangert etter antall dødsfall.

SMITTEKART: De røde landene og regionene fører for øyeblikket til at du må i karantene ved retur til Norge. Grafikk: HELGE CARLSEN / NRK

Torsdag denne uka var det registrert 28.499 koronarelaterte dødsfall i Spania.

Antallet nye smittetilfeller i Spania har steget jevnt siden den tre måneder lange nedstengningen av landet ble opphevet, med over tusen nye tilfeller i døgnet siden slutten av juli.

Charterselskapene vurderer fortløpende

Selv om sommerferien i Spania utgår, avventer reiseselskapene situasjonen for høstferien som i år avvikles i uke 40 og 41.

– For øyeblikket har vi ingen trafikk til Spania før i september. Vi vurderer situasjonen fortløpende, men det er klart at etterspørselen av reiser til Spania ikke er særlig stor, sier Christian Grønli i Ving til NRK.

Kommunikasjonssjef i Tui Nora Aspengren sier også de avventer med å gjøre endringer i planene for høsten.

– Dette blir vurdert fortløpende. Våre neste reiser til Spania er ikke før i oktober, så vi gjør foreløpig ingen endringer, sier Aspengren til NRK.