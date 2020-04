Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Spania er eitt av landa som har blitt hardast ramma av koronapandemien, og har sidan midten av mars hatt nokre av dei strengaste restriksjonane i Europa.

Folk har kunne gå ut for å handle mat og medisinar.

Laurdag fortalde helsestyresmaktene at i alt 22.902 personar har døydd på grunn av viruset. Det er berre USA og Italia som har fleire døde, melder AFP.

Men styresmaktene ser positive teikn i utviklinga av pandemien, og vil no gradvis lette på dei strenge restriksjonane.

– Epidemien betrar seg litt for kvar dag som går, seier Fernando Simon, som har ansvaret for helseberedskapen i Spania, til nyheitsbyrået.

Men han sa samtidig at folk måtte fortsette å bidra med å få talet på smitta og døde vidare ned.

Utetid for dei yngste

Ei av oppmjukingane er å tillate at barn under 14 år kan leike utandørs i opptil ein time mellom klokka ni på morgonen og ni på kvelden.

Dei må vere i følge med ein vaksen, som kan ha ansvaret for opp til tre barn. Dei får ikkje lov å bruke leikeplassar, og må halde ein avstand på minst to meter til andre personar, melder Reuters.

Politiet ber foreldre om ikkje å utnytte systemet, og ber om at dei held seg til regelverket, skriv nyheitsbyrået.

Statsminister Pedro Sanchez i Spania vil gradvis lette på dei strenge restriksjonane landet har hatt sidan midten av mars. Foto: SEBASTIAN MARISCAL / AFP

Dersom den positive utviklinga held fram, vil folk kunne begynne å trene og gå turar igjen i byrjinga av mai, sa den spanske statsministeren Pedro Sanchez i ein tale til folket laurdag.

Men dersom ein skal trene saman med nokon, vil det vere eit vilkår at personane bur saman, sa han.

Vil sette gjestar i bås

Barar og restaurantar i Spania har lidd store tap etter at landet blei stengt ned for seks veker sidan. No håper dei at ei gradvis gjenopning av landet også kan bety at dei kan ta i mot gjestar igjen.

Blant dei som har brukt tida i isolasjon kreativt er restauranteigaren Manuel Gil i Madrid, som har laga båsar i glas som gjestane skal sitte i.

– Gjestane kan sjå kvarandre, snakke, men ikkje ta på kvarandre. Og dersom nokon nys eller hostar, vil det ikkje skje noko, seier han til avisa El Espanol.

Restauranteigaren Manuel Gil i Madrid håper glasbåsane han har fått laga kan gjere at han snart kan ta i mot gjestar igjen. Foto: JAVIER SORIANO / AFP

I byen Ronda har fleire kokkar gått saman om å lage mat til familiar som har det vanskeleg under pandemien. Kvar helg lagar dei ein to-retters meny og ein dessert som blir distribuert.

Blant kokkane som er med på prosjektet er Benito Gomez, som driv restauranten Bardal, som har to stjerner i Michelin-guiden.

Prosjektet er støtta av Røde Kors og byrådet i byen.