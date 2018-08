Spania får nødhjelp for å håndtere flyktningene som strømmer i land

EU-president Jean-Claude Juncker sier EU vil stille opp med penger. EU-kommisjonen skal også hurtigbehandle en forespørsel om bistand til det spanske grensepolitiet.

Den spanske regjeringen har selv hurtigbevilget 30 millioner euro for at spanske kystbyer skal kunne håndtere den store strømmen av flyktninger som nå har Spania som mål, etter at andre europeiske land har lukket sine dører og stengt sine havner.

Sluppet opp for mat og madrasser

De vanlige mottakssentrene er allerede sprengt, det samme med de provisoriske. Selv redningsfartøy som ligger til kai er tatt i bruk. Likevel er det ikke plass til alle – noen må sove under åpen himmel.

I enkelte byer er det slutt på tepper og soveunderlag, og lokale myndigheter må få bistand av frivillige organisasjoner. Enkelte ordførere har bedt innbyggerne gi bort mat og vann, da proviantlagrene er tomme.

Det spanske politiet klarer ikke overholde registreringsfristen på 72 timer. De sier de mangler både penger og folk, selv om det jobbes doble skift.

Størst er problemene i den sørlige provinsen Andalucía, der sjøveien over til Marokko er 14 kilometer på det korteste.

Ana Rosado i organisasjonen Andalusian Pro-Human Rights Association (APDHA) er klar i sin konklusjon:

– Myndighetene er komplett overveldet, sier hun.

En ung mann som ble reddet på sjøen sover under duk som skal gi skygge for solen. I den spanske havnebyen Algeciras er mottakssentrene fulle, slik at de sist ankomne må sove utendørs. Foto: Jorge Guerrero / AFP

Nedgang i det totale antallet

Den internasjonale organisasjonen for migrasjon (IOM) kom i dag med oppdaterte tall på hvor mange flyktninger og migranter som har tatt seg til Europa første halvår i år og hvor de gikk i land.

Tallene viser at det har vært en kraftig nedgang i det totale antallet båtflyktninger første halvår 2018 sammenlignet med første halvår 2017. De viser også at Italia har hatt en kraftig nedgang, mens Spania har hatt en kraftig oppgang.

Laster Highcharts-innhold

Økningen og nedgangen av flyktninger Ekspandér faktaboks 57.571 flyktninger og migranter kom sjøveien til Europa de seks første månedene i år. Det er cirka halvparten så mange som i første halvår i fjor, da det ble registrert 112.375. Spania er blitt det landet i Europa som tar imot flest flyktninger og migranter til sjøs. Landet har opplevd mer enn en tredobling fra 6.513 registrerte ankomne i fjor til 22.858 i år. I Italia er tallet på båtflyktninger kraftig redusert, fra 94.806 i fjor til 18.392 i år. Nedgangen er på hele 80 prosent. Hellas har opplevd en liten økning igjen, fra 10.783 flyktninger i fjor mot 15.970 i år.

IOMs tall viser også at 1514 mennesker mistet livet i forsøket på å ta seg til Europa, mot 2409 på samme tid i fjor. Andelen som omkommer er imidlertid høyere i år enn i fjor, ettersom antallet som forsøker å krysse Middelhavet har gått ned.

Med kurs for Spania igjen

For 15 år siden var Spania det store mottakslandet for flyktninger og migranter som kom sjøveien fra Afrika til Europa, over Gibraltarstredet. Siden overtok Hellas og så Italia rollen som landingspunkt – før flyktningbåtene nå igjen styrer mot spanskekysten.

Flyktninger og migranter som ble reddet av et spansk kystskip forlater det ved kaien Algeciras. Foto: Jorge Guerrero / AFP

Skiftet forklares med ulike politiske faktorer.

Nedgangen av flyktninger til Italia knyttes til den harde retorikken fra den nye regjeringen og til avtalen Italia inngikk med myndigheter og militsgrupper i Libya.

Selv om ytrehøyrepartiet Lega og den populistiske Femstjernersbevegelsen overtok regjeringsmakten først 1. juni, var budskapet før valget i mars ikke til å misforstå: Migranter og flyktninger er ikke velkomne i Italia. Og regjeringen fulgte opp sin lovede politikk: i midten av juni ble flyktningskipet Aquarius nektet å legge til kai.

Etter den omstridte avgjørelsen har riktignok den italienske statsministeren Giuseppe Conte lovet at Italia vil ta imot migrantskip for en kort periode mens EU tenker ut nye løsninger.

Avtalen med den libyske kystvakten og libyske militsgrupper gjør at flyktninger og migranter stanses i forsøkene på å krysse Middelhavet.

På samme måte inngikk EU en avtale med Tyrkia. Flyktninger og migranter med kurs for Europa, stanses i Tyrkia og forblir der, i flyktningleirer som EU betaler for.

Den til dels sterkt kritiserte avtalen var et forsøk på å få kontrollen over situasjonen i Hellas, hvor mottaksapparatene holdt på å knele samtidig som landet holdt på å gå over ende økonomisk.

Seniorrådgiver Pål Nesse i Flyktninghjelpen, sier til NRK Her og Nå at gruppen som nå kommer til Spania, er delvis den samme som kom til Italia fra Libya.

– Mange er arbeidssøkende migranter fra Vest-Afrika. De kommer fra land som Nigeria, Kamerun i tillegg til Marokko, sier Nesse.

En spansk polititjenestemann forsøker å holde orden køen av unge flyktninger og migranter som skal fraktes fra den spanske havnebyen Algeciras. Foto: Jon Nazca / Reuters

Beskyldningene hagler

Den nye sosialistiske regjeringen i Spania, som overtok omtrent samtidig som den nye høyreregjeringen i Italia, må tåle kritikk for sin beslutning om å holde landets havner åpne når andre land lukker sine.

Opposisjonen mener regjeringen på denne måten oppmuntrer flyktninger og migranter til å velge Spania, fremfor å ta hensyn til rikets sikkerhet.

– Tidligere har det vært en grunnleggende positiv holdning i Spania til å ta imot flyktninger, dette har også hatt bred politisk støtte. Men nå ser vi konturene av den samme debatten i Spania som i andre europeiske land, sier Pål Nesse i Flyktninghjepen.

Arbeids- og migrasjonsminister Magdalena Valerio mener Spania ikke har noe valg.

– Når de ender opp ved vår kyst, har vi en forpliktelse til å respektere menneskerettighetene og gi dem humanitær hjelp, selv om de skulle være økonomiske migranter, sier Valerio.

SE VIDEO: Arbeids- og migrasjonsminister Magdalena Valerio svarer kritikerne. Du trenger javascript for å se video. SE VIDEO: Arbeids- og migrasjonsminister Magdalena Valerio svarer kritikerne.

Regjeringen slår også tilbake anklagene om at de har vært totalt uforberedt, gitt krisesituasjonen på mottakene sør i Spania. De spør hvorfor den forrige konservative regjeringen heller ikke gjorde mer, gitt at dette har vært en forventet økning.

I tillegg til økonomisk hjelp til Spania, lover EU-kommisjonen også å øke bidraget til Tunisia og Marokko, slik at de kan sette i verk bedre grensekontroll.