Fredag ble en nordmann drept i Alicante på sørkysten av Spania, og hans norske kone er siktet for drapet. Deres barn var til stede, og skal ha sett deler av hendelsen.

Både den siktedes bror og forsvarer har vært raskt ute med å hevde at hun skal ha handlet i nødverge, og at de to partene hadde et konfliktfylt forhold.

Kvinnens forsvarer, Juan Sánchez Otharán, sier til NRK at det skal ha vært snakk om et voldelig ekteskap.

Den avdøde er også tidligere straffedømt for ran i 2001, og vold i nære relasjoner i 2003.

Reagerer på omtalen

De etterlatte sier de reagerer sterkt på omtalen av mannen, og deres inntrykk er at han har levd et helt annet liv de siste årene enn han gjorde i sine yngre år.

John Christian Elden er den avdødes bistandsadvokat. Foto: ISMAIL BURAK AKKAN / NRK

I en uttalelse, gitt gjennom deres bistandsadvokat John Christian Elden, sier de:

– De etterlatte er i sorg og sjokk over tapet av et kjært familiemedlem.

– Han endret livet sitt drastisk etter han ble sammen med kvinnen som nå er siktet for å ta livet av ham.

Familien sier de aldri har sett tegn til at kvinnen eller barna har vært utsatt for noen form for mishandling.

Vil få barna hjem

De tre barna til partene befinner seg fremdeles i Spania. Hva som vil skje videre med dem er opp til spanske og norske myndigheter, men det jobbes med å få dem tilbake til Norge.

Den eldste sønnen har nylig blitt avhørt av spansk politi. En prosess både siktedes bror og forsvarer har kritisert sterkt.

De har blant annet sagt at rettsmøtene ikke har startet når de skal og det har vært problemer med å skaffe tolk.