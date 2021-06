– Spania er et trygt reisemål, sier helseminister Carolina Darias.

– Vi håper på en spektakulær retur for turismen i Spania, sier Jose Luis Prieto, president i foreningen for spanske reiseselskap (Unav).

Spanias helseminister Carolina Darias ønsker besøkende fra hele verden velkommen. Kravet er at de er vaksinert eller kan vise til en negativ koronatest. Foto: Pool / Reuters

Spania ønsker å puste nytt liv i landets viktige turistnæring, som har lidd under pandemien.

Landet lokker med en karantenefri ferie for vaksinerte.

– Spania er i ferd med å «ta tilbake sitt globale lederskap innen turisme», sier helseminister Darias til nyhetsbyrået AFP.

Håper på 45 millioner

I 2019 var det 83,5 millioner besøkende i Spania.

Målet i år er å motta 45 millioner besøkende. Hvis Spania skal klare det, begynner det å haste. Inntil 1. mai var det kun 1,8 millioner utlendinger som hadde besøkt Spania.

Turistnæringen i Spania venter en oppblomstring av besøkende mandag. Fra da kan alle fra hele verden som er vaksinert besøke Spania. Bildet er fra Barceloneta stranden i Barcelona søndag 6. juni. Foto: Pau Barrena / AFP

Nå håper spanske myndigheter og turistnæring på en rask og kraftig oppblomstring.

Det skal skje ved å lokke vaksinerte turister fra hele verden.

Forutsetningen er at vaksinene er godkjent av Verdens helseorganisasjon og at den siste vaksinen er tatt minst to uker før avreise til Spania, skriver Reuters.

Fly og cruiseskip

Landet mottar spesielt mange bestillinger fra Storbritannia, Frankrike og Tyskland.

Hoteller, restauranter og kafeer på Costa del Sol og Kanariøyene gjenåpner etter å ha vært stengt lenge.

Flyplassen i Malaga venter 20 fly fullpakket med turister i løpet av mandagen. De fleste ankomstene er fly fra London, Berlin., Frankfurt og Lille.

Turister fra hele verden som er vaksinert er velkommen til Spania og slipper karantene. Bildet viser turister med munnbind som ankom Mallorca 27. mars. Foto: Francisco Ubilla / AP

Cruiseskip vil ankomme flere havner i Spania i løpet av mandagen.

Et skår i gleden

Uvaksinerte turister fra land i Europa har mulighet til å reise inn i Spania med en negativ koronatest som er mindre enn 48 timer gammel.

Et skår i gleden for turistnæringen er at Storbritannia, et av landets aller viktigste turistmarkeder, ikke har fjernet Spania fra sin liste over risikoland.

Det betyr at britiske turister må gå i karantene når de kommer hjem, samt betale for dyre koronatester.

Britiske turister må i karantene ved retur fra Spania. Det må norske turister ved retur til Norge også. Spania ønsker endring for å få flere turister til landet. Bildet viser en britisk pub i Benidorm som fortsatt er stengt. Foto: Jose Jordan / AFP

Vanligvis utgjør britene den største andelen turister fra ett land. I 2019 var mer enn en femdel av Spanias 83,5 millioner turister fra Storbritannia.

Karantene ved retur til Norge

Nordmenn som reiser til Spania og som kan vise til at de er fullvaksinert eller har tatt en koronatest innen 48 timer før avreise, slipper karantene i Spania.

Ved tilbakereise til Norge, må alle i karantene. De som er fullvaksinert kan ta karantenen hjemme.

Oversikten fra Folkehelseinstituttet den 4. juni viser at alle land i Europa er «røde» bortsett fra Finland.

Dersom du kommer til Norge fra et «gult område» som Finland, slipper du karantene.

Fra et «rødt område» må du i karantene i 10 døgn, skriver FHI.