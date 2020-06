Spania åpner grensene for norske turister

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Kanskje kan Europa-ferien reddes likevel.

Spania sier nå at de ønsker turister fra Europa velkomne allerede fra 21. juni. Det er hovedsakelig innbyggere fra Schengen-området som får besøke Spania uten å sitte i karantene.

Det betyr altså at grensene er åpne for nordmenn fra neste uke.

FORSIKTIG: Spanias statsminister Pedro Sanchéz åpner grensene igjen 21. juni. Foto: Alberto Di Lolli / AP

Statsminister Pedro Sánchez sier de vil se an smittetallene i tredjelandene, men at det er trygt å åpne grensene nå.

– Dette er en kritisk tid. Vi kommer til å se eksempler på oppblomstring, og vi ber alle om å ta ansvar for å holde viruset nede, sa Sánches på en pressekonferanse i Madrid i dag.

Spania er et av landene i verden som er hardest rammet av koronaviruset. Over 27.000 mennesker har så langt mistet livet. Nå er smittetallene lave, og store deler av landet har åpnet opp igjen. Nå framskynder myndighetene også datoen for åpning av grensene.

Spania har tidligere varslet at de ville åpne grensene 1. juli.

Også Storbritannia sier de vil jobbe for å endre karantenekravet på 14 dager for folk som reiser til landet.

Trolig flere flyavganger

Fra og med i morgen kan nordmenn reise til andre land i Norden med unntak av fastlands-Sverige. Danmark har noen få restriksjoner på reise til hovedstaden København. Også Tyskland åpner grensene i morgen.

Både flyselskapet SAS og Norwegian sier de vil øke antall flyvninger i takt med etterspørselen.

John Eckhoff, pressesjef i SAS, sier de har merket en liten økning i etterspørsel, og at de gjør justeringer hele tiden. Per i dag er det ingen direktefly fra Norge til Spania. Det er flyvninger fra København til spanske Malaga og fra Arlanda i Sverige til Palma de Mallorca.

SAS har hatt en nedgang på 93,4 prosent i passasjertrafikken fra mai 2019 til mai 2020.

Hellas åpner i juli

ÅPNER SESONGEN: Statsminister Kyriakos Mitsotakis åpnet offisielt turistsesongen lørdag 13. juni. Foto: Dimitris Papamitsos / AP

Hellas har hatt lave smitte- og dødstall under hele pandemien. Turismenæringen utgjør 30 prosent av den greske økonomien, og myndighetene har allerede åpnet for noen internasjonale flyvninger til Aten og Thessaloniki.

Lørdag åpnet statsminister Kyriakos Mitsotakis offisielt turistsesongen i landet, og ferjene tok glade grekere fra fastlandet til øyene. Internasjonale flyvninger til de greske øyene åpner 1. juli, ifølge Forbes.

Dit flyr gjerne både Norwegian og SAS – såfremt det er etterspørsel nok.

Selv om stadig flere land nå åpner grensene, venter mange nordmenn på Utenriksdepartementets reiseråd. UD anbefaler fortsatt ikke reising som ikke er nødvendig utenfor Norden før 20. august. Dette kan endre seg utover sommeren. Også europeiske myndigheter kan endre reglene hvis koronasmitten går opp.

– Det er kjempeviktig at de reisende selv setter seg inn i råd og restriksjoner. Vi henviser til Iata, understreker John Eckhoff i SAS.

Informasjonsdirektør i Norwegian, Lasse Sandaker-Nielsen, sier de vil oppdatere sommerprogrammet neste onsdag, og at de da kommer til å gjenåpne flyvningene til flere steder i Europa.

Forsikringsselskaper snur

Da flere og flere land begynte å planlegge en gjenåpning av grensene før sommerferien, gjorde de norske forsikringsselskapene det klart at du ikke kunne regne med hjelp fra dem dersom du trosser Utenriksdepartementets reiseråd.

UD fraråder fortsatt alle reiser som ikke er strengt nødvendige, til alle land utenom Norden – men nå er beskjeden fra flere av forsikringsselskapene en annen.

Flere av de store forsikringsselskapene, som Fremtind, Gjensidige, Eika og Frende, åpner nå for at du skal få ha gyldig reiseforsikring, selv om du trosser reiserådene fra myndighetene.