SpaceX med ny vellykket landing

– På vegne av Nasa takker vi for at dere fly med SpaceX. Dere har tjent 68 millioner bonuspoeng for denne flyvningen.

Det var ordene fra kommandosentralen i Hawthorne, Los Angeles etter landingen i havet utenfor Florida.

Fartøyet med de fire astronautene Michael Hopkins, Victor Glover, Shannon Walker og japanske Soichi Noguchi landet trygt under nattemørket.

Astronautene Shannon Walker, Victor Glover, Mike Hopkins, and japanske Soichi Noguchi, rett etter landing i dag. Foto: Bill Ingalls / AP

De har jobbet på romstasjonen ISS siden 16. november 2020, og vært det første astronaut-teamet som har reist til og fra romstasjonen med SpaceXs nye romkapsel.

Turen tilbake til jorda tok 6,5 timer og gikk etter planen.

Det samme gjorde landingen natt til søndag, den første amerikanske landingen nattetid siden Apollo 8-mannskapet kom hjem fra månen i 1968.

En meget fornøyd Nasa-astronaut Mike Hopkins får endelig kjenne på tyngdekraften etter seks måneder i vektløs tilstand i Den internasjonale romstasjonen ISS. Foto: Bill Ingalls / AP

Den nye hverdagen

Siden Apollo-programmet startet tidlig på 1960-tallet, har amerikanske astronauter blitt skutt opp fra jorda til månen og den internasjonale romstasjonen.

Da Nasa avsluttet sitt lange romfergeprogram 2011, hadde USA ikke lengre en rakett til å sende sine astronauter til romstasjonen.

Sammen med russiske Roskosmos har de brukt den gamle Sojus-raketten for å nå ISS.

Men SpaceX, med milliardæren Elon Musk i spissen, har klart å overbevise Nasa å bruke gjenbrukbare raketter fra et amerikansk selskap.

SpaceX Falcon 9-raketten ble skutt opp fra Cape Canaveral 15. november 2020 med astronautene Mike Hopkins, Victor Glover, Shannon Walker og Soichi Noguchi. Foto: Joel Kowsky / AP

Dermed får de nå oppdraget i å videreføre amerikansk tilstedeværelse i verdensrommet.

Til månen i 2024

Tidligere i år fikk også SpaceX kontrakten om å bygge raketten som skal frakte amerikanerne tilbake til månen siden Apollo 17 i 1972.

Starship SN9 ble testet i februar i år, men eksploderte under landing. Raketten skal kunne frakte 150 tonn last fra jorda til verdensrommet. Foto: GENE BLEVINS / Reuters

Da skal SpaceX bruke sin nye rakett, Starship. Avtalen er verdt rundt 2,9 milliarder dollar.

Raketten er under testing, og siste gang eksploderte den ved landing.

Testraketten Starship SN9 eksploderer under landing i Boca Chica i februar i år. Foto: GENE BLEVINS / Reuters

Men ifølge The Verge har Nasa stanset programmet midlertidig fordi de to andre selskapene som var del av anbudsrunden, Blue Origin og Dynetics, har protestert mot avtalen.

Blue Origin er romfartssenteret til verdens rikeste mann, Amazon-grunnlegger Jeff Bezos.

og mars i 202...?

Det er ingen hemmelighet at Elon Musk ønsker å ta menneskeheten videre ut i verdensrommet.

Planene om å lande et menneske på Mars har eksistert siden astronomer oppdaget planeten oppkalt etter den romerske krigsguden.

– For å gjøre Mars beboelig trenger vi en enorm flåte. Jeg tipper rundt 1000 skip, der hver har mer last enn det Saturn-rakettene kunne løfte.

Milliardær og rakettbygger Elon Musk vil ta menneskeheten til Mars. Foto: BRENDAN SMIALOWSKI / AFP

– I tillegg må de kunne brukes om igjen, sa Musk til nettstedet Ars Technica tidligere i år.

Nasa har planen klar. Gjennom Artemis-programmet, som skal ta menneskene tilbake til månen, bygges en romstasjon i bane rundt månen.

Den skal forsyne raketter som skal ta astronauter i en bane ut til den røde planeten. Reisen vil vare i rundt 9 måneder med dagens teknologi.