Søstre på flukt sa nei til russiske slektninger: – De tror ikke vi blir bombet

NRK møter 15 år gamle Polina og 20 år gamle Yuliia i det de krysser grensa fra Ukraina. De har flyktet fra bombene i Mykolajiv.

– Først trodde vi det var en militærøvelse. Vi skjønte det var alvor først da ei jente på skolen vår og hennes lillesøster ble drept. De gikk på en vei.

Kort tid etter ble også en 17 år gammel gutt i klassen over drept da russerne bombet oss, forteller Polina.

De har ikke hatt tid til å tenke over hva de har opplevd. Yuliia sier at de for få dager siden lå på kjellergulvet i huset og forberedte seg på å dø.

– Huset er gammelt og dersom det ble truffet, hadde vi blitt gravlagt i ruinene. Det var ingen andre gjemmesteder, sier hun.

Her ankommer familien Palanca i Moldova, hvor mange flyktninger har kommet de siste ukene. Foto: Eskil Wie Furunes

Vet ikke hva som møter dem

– Strøm, vann og gass var borte. I ti dager var det sånn. Vi lagde mat over et bål, men hadde ikke engang nok vann til å ta en dusj, sier 15-åringen.

Hun sier at de satt under en dyna og ba til Gud.

– Jeg trodde ikke på Gud før dette skjedde.

Polina står utenfor bussen som skal ta henne og familien videre til Romania. Foto: Eskil Wie Furunes / NRK Foto: Eskil Wie Furunes / NRK

En buss skal kjøre dem den ni timer lange turen til Romanias hovedstad. Hva som møter dem der, vet ingen av dem.

– Vi har slektninger i Russland. Vi fikk tilbud om å bo hos dem, men de tror fortsatt at de russiske soldatene prøver å redde folk i Ukraina. Selv når vi forteller at vi blir bombet, tror de ikke på oss. Vi kan ikke bo der, sier Yuliia, som ble født i Russland.

Søstrene har fått med seg moren ut av Mykolajiv. Det trengte mye tid og overtalelse for å få henne til å reise fra hjembyen.

– Ingen av oss kan tro at vi endelig er i sikkerhet her. Er det virkelig over? spør Yuliia.

Yuliia snakker til NRK om det hun har opplevd i Ukraina. Foto: Eskil Wie Furunes / NRK Foto: Eskil Wie Furunes / NRK

Vil tilbake til Ukraina

I transittområdet noen minutter fra grensa til Ukraina, står det flere busser som tar flyktningene vestover til EU. Det er tidvis kaotisk. Det er også en sur vind som gjør det kaldt.

Til nå har i overkant av 370.000 flyktninger kommet inn over grensa til Moldova. Rundt 100.000 har blitt værende i landet.

Det er færre flyktninger som kommer nå enn da krigen startet. Men nå er det flyktninger som kommer ut av beleirede byer og som har opplevd krigen, som krysser grensa.

Yuliia sier at de fortsatt reagerer på lyder.

– Er det et fly, er det en bombe? sier hun.

Foto: Eskil Wie Furunes / NRK

Psykiatrisk sykepleier Martina Paletova er bekymret for de barna som har opplevd krigen. Hun jobber frivillig med å hjelpe dem å håndtere traumene.

– Vi ser folk som har vært i en krig. Du kan se det i øynene deres. Du kan se barn som er traumatisert. Du kan se mødre som ikke vet hvor de skal, sier hun til NRK.

Hun frykter at et angrep på havnebyen Odesa kan skape en større flyktningkrise enn i dag.

Denne teltleiren ved grensen til Ukraina er gjort klar for en potensiell større flyktningstrøm enn i dag. Foto: Eskil Wie Furunes / NRK Foto: Eskil Wie Furunes / NRK

Kommer aldri til å glemme

Nå håper den lille familien Zgheria at de kan få et tak over hodet i Romania og en jobb slik at de kan sende penger tilbake til dem som kjemper i Ukraina.

Yuliia har håp om å flytte tilbake til Ukraina en dag, men tror ikke forholdet til slektningene i Russland kommer til å bli bedre etter krigen.

– Vi kommer aldri til å glemme denne krigen. Hva er poenget med å leve i verden der ondskapen vinner? Folk dør. Vi må stanse denne krigen, sier hun.

Polina smiler til NRKs kamera mens hun og søsteren Yuliia venter på at bussen skal ta dem med til Romania. Foto: Eskil Wie Furunes / NRK Foto: Eskil Wie Furunes / NRK

Har opplevd to kriger

I en rullestol på jordet sitter Lyudmilla under et pledd. 82-åringen observerer det som skjer på flyktningmottaket.

– Dette er som å gjenoppleve andre verdenskrig, sier hun.

Hun forteller at det er fjerde gang hun er i Moldova.

Lyudmilla venter på transittmottaket på Palanca, hvor alle flyktningene blir satt på busser videre til andre land. Foto: Eskil Wie Furunes / NRK Foto: Eskil Wie Furunes / NRK

Første gang var det bryllupsreisen, så var det en helgeutflukt, tredje gang for å shoppe og nå, fordi hun er tvunget ut av sitt eget land.

– Jeg var to år da tyskerne invaderte. Nå, når russerne kommer, er jeg 82 år, sier Lyudmilla.

– Det er skremmende. Jeg hadde aldri gjettet at noe slikt ville skje. Russerne er våre nærmeste slektninger. Vi er alle halvt russere.

Hennes eneste nevø er igjen i Ukraina for å kjempe.

– Vi bodde nær flyplassen i Mykolajiv. Klokka fem om morgenen kom bombene.

Krigen er en stor forbrytelse, sier Lyudmilla, som ikke vet om hun noen gang kommer til å se hjemlandet igjen.