I sosialistenes første valgomgang i jakten på en presidentkandidat gikk mellom halvannen og to millioner velgere til urnene. Det var langt færre enn da høyresiden valgte sin kandidat før jul.

I dag skal velgerne ta stilling til om de vil ha Benoît Hamon eller Manuel Valls som Sosialistpartiets kandidat. Men det er ventet at venstresiden vil måtte kjempe hardt for å komme videre i valgomgangene. Blant annet fordi sosialistenes velgere også går over til Nasjonal Front.

Har mistet 20.000 medlemmer

Oumarou Doucouré tror Benoit Hamon kommer til å vinne dagens valg. Foto: Johan Tollgerdt / NRK

– Vår utfordring blir å få velgerne til å se opp for populistiske slagord. Marine Le Pen kommer ikke til å kunne løse de mange problemene vårt samfunn har, sier Oumarou Doucouré.

Han har jobbet frivillig for Sosialistpartiet i over ti år. De siste årene har motvinden vært kraftig. Partiet har mistet flere enn 20.000 medlemmer. I media blir det skrevet og snakket om at partiet kan bli delt i to og forsvinne.

Nervøsitet hos sosialistene

NRK møter sosialistenes mektige partisekretær Jean-Christophe Cambadélis i hovedkvarteret i Paris. Også han er bekymret over Le Pens framgang.

– Det som har skjedd med Brexit og Trump styrker Le Pens ønske om å stenge Europas grenser. Alt kan hende i det franske presidentvalget og jeg frykter det verste, sier han.

Partisekretær Jean-Christophe Cambadélis er bekymret over fremgangen til Nasjonal Front. Foto: Johan Tollgerdt / NRK

Noe som også kan gi Le Pen vind i seilene er at høyresidens favoritt François Fillon blir gransket for om han har lønnet kona med statlige midler uten at hun har gjort noe som helst.

Det lov for franske folkevalgte å ansette og lønne familiemedlemmer, men nyhets- og satireavisen Canard Enchainé fant ingen som kunne si hvilket arbeid Penelope Fillon har utført for ektemannen.

Mellom salg av ferske tomater og bananer på et torg i 19 ende arrondissement diskuteres politikk. NRK møter Loïc som sier han boikotter dagens valg.

– Jeg kommer til å stemme på Marine Le Pen til våren. Jeg håper hun får til et Frexit, at Frankrike forlater unionen, sier Loïc.