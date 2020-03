Sosiale medier sletter innlegg fra Brasils president

To videoer lagt ut på sosiale medier viser presidenten på en rundreise i delstaten Distrito Federal, der hovedstaden Brasília ligger.

I videoene ser man et stort antall tilhengere flokke seg rundt presidenten, og noen av dem krever at sikkerhetstiltakene mot koronasmitte blir opphevet, «fordi de skaper massearbeidsledighet».

Vi ser også president Bolsonaro nevne malariamedisinen hydroksyklorokin som et middel som kan kurere korona, men det er ikke dokumentert at dette er tilfelle.

Brasils president Jair Bolsonaro protesterer åpent mot de strenge korona-tiltakene som er iverksatt i flere områder av Brasil. Foto: Adriano Machado / Reuters

Uvanlig sensur

De sosiale mediene Twitter, Facebook og Instagram begrunner tiltakene mot Jair Bolsonaro med at det ikke er tillatt å legge ut meldinger som strider mot den informasjonen som er gitt av landets helsemyndigheter under koronapandemien.

«Slike meldinger utsetter folk for større risiko for å bli smittet av koronaviruset», heter det i de sosiale medienes retningslinjer.

Også president Bolsonaros to sønner og nære politiske støttespillere Eduardo og Flavio har fått innlegg fjernet fra de sosiale mediene.

Strid med helseministeren

President Bolsonaros opptreden i videoene er stikk i strid med anbefalingene fra hans egen helseminister, Luiz Mandetta, som de siste dagene har trosset presidenten og kommet med sine egne utspill om hvordan koronakrisa skal møtes.

En fabrikk i Brasil produserer ansiktsmasker. Men landet er svært dårlig rustet for en omfattende korona-epidemi. Foto: AMANDA PEROBELLI / Reuters

Mens Bolsonaro ønsker begrensede tiltak for å ramme økonomien minst mulig, har helseministeren gått inn for strenge tiltak, og det spekuleres i at det kan bli en snarlig utskifting av ministeren.

Men helseministeren har stor støtte i befolkningen, og meningsmålingene viser at Bolsonaros popularitet har falt kraftig under korona-krisa.

Militære for Bolsonaro

Nesten halvparten av Jair Bolsonaros regjering består av militære, og fra dem får presidenten full støtte.

En av dem er general Villas Boas, som i en Twitter-melding skriver at det eneste riktige i denne situasjonen er å gjøre som presidenten foreslår: Å isolere de som er i risikogruppa, og la resten av samfunnet fungere som før.

– Dette er et alvorlig øyeblikk for landet og med dagens politikk frykter jeg en voldsbølge, skriver generalen.

Det er en skremmende uttalelse i et land der rundt 60.000 mennesker blir drept i voldshandlinger hvert år.