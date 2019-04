Sosialdemokratene mot seier i Finlands riksdagsvalg

Tallene fra forhåndsstemmene viser at Sosialdemokratene går frem med sju mandater. Partiet ligger an til å bli største parti med 41 av riksdagens 200 mandater.

Centerpartiet, som har hatt makten med statsminister Juha Sipilä de siste årene, gjør et katastrofevalg og ligger an til å tape 20 mandater. Partiet ligger an til å ende med 29 mandater.

36 prosent av de stemmeberettigede har forhåndsstemt ved årets valg. Det utgjør rundt 1,5 million velgere.

I prosent ligger Sosialdemokratene an til å få 18,9 prosent. Dermed opplever Finland for første gang at ingen partier får over 20 prosent.

Sosialdemokratenes leder Antti Rinne smilte bredt da han kom for å stemme søndag formiddag. Foto: EMMI KORHONEN / AFP

Sterkt valg for de grønne

Miljøpartiet Gröna er en av valgets vinnere og ligger an til å gå frem med ni mandater til 24.

Yle melder på Twitter om stor stemning på valgvaken til De Gröna etter at de har fått en fjerdedel av forhåndsstemmene i hovedstaden Helsingfors. Partiet ligger nå an til å bli største parti i hovedstaden.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Også Vänsterforbundet har en klar fremgang og dermed har alle de tre partiene på venstresiden i finsk politikk klar fremgang.

Sannfinnene tilbake

Samlingspartiet, som kan sammenlignes med norske Høyre, ligger an til å få 38 mandater og bli nest største parti.

Høyrepopulistiske Sannfinnene, som var ventet å bli en av valgets vinnere, ligger an til å tape fem mandater og få 33 mandater.

Partiet har de siste to årene beveget seg i mer ekstrem retning, ifølge Åsa von Schoultz, professor i statsvitenskap ved Helsingfors Universitet, til SVT.

Sannfinnenes leder Jussi Halla-aho. Foto: Emmi Korhonen / AP

Ledet av forretningsministerium

Årets valg har vært spesielt fordi regjeringen til statsminister Juha Sipilä fra Centerpartiet gikk av 8. mars i år.

Regjeringen gikk av etter at den ikke fikk flertall for sine forslag til omfattende helsereformer.

Sipilä har siden avgangen fortsatt som leder for et forretningsministerium, men Finland har ikke hatt en ordentlig regjering den siste måneden før valget.