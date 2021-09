For første gang siden 2005 skal Tyskland få ny forbundskansler. Det ser ut til å bli Olaf Scholz fra Sosialdemokratene (SPD).

Tidlig mandag morgen viste det foreløpige resultatet at SPD ligger best an med en oppslutning på 25,7 prosent.

Den konservative blokka CDU/CSU går sterkt tilbake og får 24,1 prosent.

De grønne gjør sitt beste valg noensinne, med 14,8 prosent. Liberale FDP ender på 11,5 prosent, mens høyreradikale AfD ender på 10,3 prosent.

Samtidig ender venstrepartiet Die Linke på 4,9 prosent og dermed rett under sperregrensa, ifølge landets valgkommisjon.

Vil danne regjering med De grønne og FDP

Til tross for at SPD vant valget, er det ikke sikkert at Scholz blir Angela Merkels etterfølger. Hvem som blir Tysklands nye forbundskansler er ventet å bli klart etter regjeringsforhandlinger.

SDP trenger å samarbeide med andre partier for å danne regjering. Før valget uttrykte både SPD og CDU/CSU ønsker å snakke med det liberale partiet FDP og De grønne.

Scholz må vinne over De Grønne og det liberale partiet FDP for å danne den regjeringen han vil ha. Foto: WOLFGANG RATTAY / Reuters

Det blir disse to partiene som kan avgjøre hvem de vil danne regjering med.

Sosialdemokraten Scholz sier nå etter at valgresultatet er klart, at han ønsker seg en regjering med FDP og De grønne.

– Tre partier er blitt styrket, derfor er dette det klare mandatet som velgerne har formulert, sier han.

De grønne vil helst regjere med SPD, mens det liberale partiet FDP foretrekker CDU/CSU. De to partiene har uttrykt at de er villige til å diskutere et samarbeid for å danne regjering.

Det kan altså ta tid før det blir klart hvem som sitter i den nye regjeringen i Tyskland. Før valget sa Scholz at han håpet å danne regjering før jul.

Scholz kaller valget en suksess

Da de første prognosene ble offentliggjort tidligere søndag kveld leverte NRKs Tysklandskorrespondent Roger Severin Bruland denne rapporten fra SPDs hovedkvarter i Berlin.

NRKs korrespondent i Berlin, Roger Sevrin Bruland, sliter med å rapportere på valgvaken til SPD fordi folk jubler over prognosene.

Scholz kalte valget en suksess for SPD etter at prognosene begynte å tikke inn.

– Det kommer til å bli en lang valgnatt, det er sikkert. Men dette er klart: Mange borgere har satt sitt kryss ved siden av SPD fordi de ønsker en forandring, og fordi de ønsker at den neste kansleren skal hete Olaf Scholz, sa han.

Scholz blir hyllet av støttespillerne – og feirer med en øl

Ap-leder Jonas Gahr Støre var raskt ute med å gratulere sin sosialdemokratiske kollega.

– Hjerteligste gratulasjoner fra Norge, kjære Olaf Scholz og SPD. Et imponerende resultat etter en inspirerende valgkampanje. Spennende natt og spennende dager foran oss. Vi ser fram til et nært samarbeid, skriver han på Twitter.

Olaf Scholz er fornøyd med resultatet så langt. Foto: Britta Pedersen / AP

– SPD er tilbake

Stortingsrepresentant for Ap, Anniken Huitfeldt, tror Olaf Scholz blir Tysklands neste kansler.

– Slik det ser ut nå, ser det ut til at sosialdemokratene blir størst, og da ligger de best an til å få kansleren, seier hun til NRK på SPDs valgvake.

Hun tror Scholz og Støre vil kunne samarbeide godt om de begge blir regjeringssjefer.

– Vi har mange felles interesser med Tyskland, så med to sosialdemokratiske regjeringer vil vi ha enda mer til felles, seier hun.

SPDs generalsekretær Lars Klingbell sier partiet har fått et «tydelig mandat til å styre» etter at målingene ble kjent.

– Vi har kjempet vår vei tilbake som SPD, SPD er tilbake, SPD har tydelig mandat til å styre, sier han til ZDF.

På målingene får De grønne om lag 15 prosent. Liberale FDP og høyreradikale AFD ligger på om lag 11 prosent hver, mens Die Linke ligger rundt 5 prosent, som plasserer partiet i fare for å falle under sperregrensen.

– Vendepunkt for partiet

Benedikt Jeutner mener dagens valg er et vendepunkt for SPD. Foto: Roger Severin Bruland / NRK

I Berlin var det stor jubel på valgvaken til SPD da resultatene ble kjent. Benedikt Jeutner har vært valgkampmedarbeider for SPD, og sier til NRK at dette er et vendepunkt for partiet.

– Jeg har vært partimedlem i ni år, og dette er første gang det faktisk er en «valgseier» på en måte. Jeg tror det er mange følelser her for øyeblikket, sier han.

SPD har hatt en nedadgående kurve de siste ti årene – men Jeutner sier dette er vendepunktet som partiet fremtiden kan se tilbake på og si «fra her var SPD på vei opp igjen».

Han gir Angela Merkel skryt for å ha vært en god leder, men sier det er på tide med noe nytt.

– Det er tid for en ny begynnelse, nytt lederskap, ny regjering og nye handlinger. Jeg ønsker Merkel alt vel, men jeg er også glad for at vi kan se en endring i kveld. Det ville vi ikke fått med CDU/CSU, sier Jeutner.

Uforutsigbart

De mer enn 60.000 valglokalene rundt omkring i Tyskland åpnet klokken åtte søndag morgen, og stengte klokken 18.00.

SPD lå best an på meningsmålingene i forkant av valget, og Scholz har vært favoritt til å ta over jobben til Merkel.

Arvtakeren i Merkels eget parti CDU/CSU, Armin Laschet, har lenge ligget bak Scholz på meningsmålingene. Men den siste tiden hentet seg han seg inn, og søndagens valg i Tyskland ble det mest uforutsigbare på mange år.

Armin Laschet (t.v.) har fortsatt ikke gitt opp håpet om å bli den neste kansleren i Tyskland. Her med Angela Merkel under valgvaken i kveld. Foto: JOHN MACDOUGALL / AFP

Laschet sier at partiet «ikke kan være fornøyd» med valgresultatet, men at han fortsatt har som mål å danne den neste regjeringen i landet.

– Vi vil gjøre alt vi kan for å danne en regjering ledet av CDU, sa Laschet til partiets supportere i Berlin og la til at valgresultatet «fortsatt er uklart».

AfD fornøyd

Valgprognosene viser at høyreradikale AfD ligger an til å få mellom 10 og 11 prosent av stemmene. Partiet fikk 12,6 prosent sist valg, og går dermed litt tilbake, men er likevel fornøyde.

– Vi har klart et solid resultat, sier toppkandidat Tino Chrupalla.

AfD – Alternative für Deutchland – er godt fornøyd med valget. Her applauderer partiets toppkandidat Tino Chrupalla (lengst til høyre) valgdagsmålingene. Foto: ANDREAS GEBERT / Reuters

De Grønne-leder Annalena Baerbock erkjenner at hun gjorde feil i løpet av valgkampen.

Partiet ligger an til å få om lag 15 prosent av stemmene i valget, men det er langt mindre enn meningsmålingene tydet på da Baerbock tok på seg partiledervervet.

– Vi ønsket mer, men vi fikk det ikke til. Blant annet på grunn av våre egne feil i starten av valgkampen, egne feil jeg gjorde, sa hun på De grønnes valgvake i Berlin.

I løpet av valgkampen kom det fram at Baerbock hadde pyntet CV-en og rapportert for sent om store utbetalinger hun mottok fra partiet sitt.

I tillegg ble hun anklaget for plagiat da det kom fram at hennes nylig utgitte bok inneholdt en rekke avsnitt kopiert fra andre forfattere uten kildehenvisning eller sitering.