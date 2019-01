Sørger over død «komfortkvinne»

Mandag døde 93-årige Kim Bok-dong av kreft. I mer enn 30 år forsøkte hun å få en beklagelse fra japanerne.

Den fikk hun aldri.

SØRGER: En annen av de tidligere komfortkvinnene, Lee Yong-soo, sørger over Kim Bok-dong under en minneseremoni i Seoul. I dag er det få som fortsatt lever. Foto: KIM HONG-JI / Reuters

«Komfortkvinnene»

Sammen med 200.000 unge jenter, de fleste av dem koreanere, ble Kim Bok-dong tvunget inn i seksuelt slaveri under andre verdenskrig.

De fleste jentene på feltbordellene var mellom 13 og 20 år gamle. Japanerne kalte dem «komfortkvinner», et annet ord for prostituert.

Gjennom åtte år ble tenåringsjenta voldtatt av opptil 40 soldater hver dag. Kim ble sendt til feltbordeller i en rekke land i det østlige Asia.

Krevde beklagelse

Kim bok-Dong var en av de første ofrene som sto frem med sin historie i Sør-Korea. Hun krevde erstatning og en beklagelse av japanske myndigheter.

– Det jeg vil ha er en unnskyldning fra Japan, en formell beklagelse. De skal si at det de gjorde var fullstendig galt og at de vil skrive om krigshistorien, sa Kim Bok-dong da hun møtte NRK for noen uker siden.

Kim fortalte også at hun snart skulle dø av kreft, men hadde et hjerte som kunne tilgi. For henne handlet det om å hate forbrytelsen, ikke forbryteren.

Ga komfortkvinnene et ansikt

Gjennom de siste årene har det ukentlig vært demonstrasjoner utenfor den japanske ambassaden i Sør-Koreas hovedstad Seoul.

Kim Bok-dong var ofte til stede sammen med andre kvinner som overlevde det seksuelle slaveriet.

DEMONSTRERTE: Kim bok-dong og andre tidligere komfortkvinner demonstrerte ukentlig foran den japanske ambassaden i Seoul. Foto: Kin Cheung / Ap

De ville ha tilbake sin ære og respekt.

– Jeg vil også støtte alle kvinner over hele verden som i dag er tvunget inn i seksuelt slaveri i krigsområder, sa hun.

Skaper fortsatt konflikt

Denne delen av krigshistorien skaper fortsatt uvennskap mellom Japan og Sør-Korea.

I Japan er det fortsatt de som hevder at de koreanske kvinnene ved feltbordellene prostituerte seg frivillig.

OGSÅ BARN: To koreanske tenåringsjenter er på vei til et feltbordell. De yngste var i 13-årsalderen. Mange var ved bordellene i årevis.

I 2015 ble det inngått en avtale mellom Sør-Korea og Japan. Det kom en unnskyldning fra japanske myndigheter og ble gitt erstatning. Avtalen ble omtalt av flere medier, blant andre BBC.

De fleste av de tidligere komfortkvinnene aksepterte aldri avtalen. Årsaken var at de ikke hadde fått være med på å forhandle den frem.

– Det er det ondeste man kan gjøre mot et menneske. Soldatene som gjorde dette var dårlige mennesker, sa Kim i intervjuet med NRK.

Hun var tydelig på at de tidligere slavene krevde mer fra japanerne. Avtalen som var inngått var ikke god nok.

Kim Bok-dong hadde et siste ønske. Det var å få en personlig unnskyldning fra japanske myndigheter. Nå er det for sent.