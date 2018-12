Søreide: – Usikkerheit kjem til å prege verda i 2019

– Eg vil ikkje nødvendigvis seie at verda kjem til å bli ein farlegare stad, men usikkerheit og uføreseielegheit kjem til å prege 2019 i sterk grad, seier utanriksminister Ine Marie Eriksen Søreide til NRK.

Meir uroleg enn før

Mellom anna viser ho til Brexit som ein faktor som kjem til å gjere Noregs nære framtid litt meir usikker.

– Det beste for Storbritannia, men også Noreg, er at det vert ein ryddig og ordna Brexit. Me har eit nært og godt forhold til Storbritannia, og det skal me fortsette å ha. Men når britane går ut av EU går dei også ut av EØS, og det betyr at me må lage ein god del nye avtaler på fleire område, seier utanriksministeren.

Søreide meiner verda er meir uroleg enn for fem-ti år sidan.

– Det betyr at når me skal manøvrere Noreg trygt i det ganske urolege farvatnet me ser, så må me tenke litt nytt om enkelte ting: Måten me jobbar på, alliansar me bygger og samtidig støtte opp om det som tek vare på våre kjerneinteresser på best mogleg måte. Det er særleg det multilaterale systemet, som Verdas handelsorganisasjon, Nato og FN, seier Søreide.

– IS kan raskt kome tilbake i Syria

Ine Marie Eriksen Søreide på første rad under pressekonferansen til Erna Solberg og Donald Trump då dei norske statsleiarane var på besøk i Washington. Søreide meiner USA ønskjer eit stadig betre samarbeid med Noreg og Europa. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Sjølv om ho meiner Noreg møter ei verd i endring, og sjølv om mange meiner Donald Trump bidreg til å gjere verdspolitikken vanskeleg å føreseie, så meiner utanriksministeren at endringane ikkje kan skuldast Donald Trump åleine.

– Det eg trur kan vere vanskeleg å få auge på i flaumen av Twitter-meldingar og ulike utsegn, er at det relativt sett er mykje stabilitet i det bilaterale forholdet til USA, seier Søreide, som meiner USAs interesse for å ha god kontakt med Europa er aukande.

Ho vert meir kritisk når temaet blir Donald Trumps nylege avgjersle om å trekke amerikanske styrkar ut av Syria.

– Eg meiner Donald Trump si avgjersle er feil. IS er ikkje nedkjempa endå, dei kan raskt komme tilbake og dei har eit sterkt fotfeste i fleire lommer i Syria, seier Søreide.

Ho meiner Trump si avgjersle har snudd opp ned på situasjonen i Syria. Mange trudde krigen var på veg mot ein slutt, men at Trump si avgjersle kan ha opna opp for at andre aktørar kan komme inn i Syria.

– No er det eit stort spørsmålsteikn fordi andre aktørar kjem inn, og USAs evne til å balansere ut Russland og Irans fotfeste i Syria vil no plutseleg bli borte, seier Søreide.

Også positive nyheiter der ute

Når det gjeld økonomien seier Søreide at ein eventuell aukande uro på børsane i 2019 kan føre til at det norske oljefondet vert mindre, men også norske bedrifter let vere å investere og tilsette nye arbeidarar fordi dei er usikre på framtida.

Utanriksministeren peiker også til positive trekk i verda. At talet på barn og mødrer som døyr går ned, at talet på fattige går ned, og at verda er i stand til å bli einige om felles avtaler, slik som klimaavtalen i Polen før jul.

– Me ser også at me gjennom dei endringane som skjer, dannar nye partnarskap som er veldig viktige. På mange område går verda i riktig retning, sjølv om det til tider vert overskygga av dei utfordringane og dramatikken som pregar det utanrikspolitiske biletet akkurat no, avsluttar Søreide.