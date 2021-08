Søreide: – Fortsetter evakueringen så lenge vi kan

Antony Blinken sier Taliban vil gi amerikanere og afghanere som føler seg i fare mulighet til å reise ut av Afghanistan etter 31. august.

– Arbeidet med å hjelpe alle som vil ut av Afghanistan vil fortsette så lenge det er behov, sier Blinken.

Tirsdag var det et krisemøte blant G7-landene for å forlenge fristen i Afghanistan.

Nå tyder det på at både USA og Tyskland har fått til en form for garanti fra Taliban.

Talsmann John Kirby i Pentagon sier imidlertid at han ikke antar det amerikanske forsvaret vil ha en rolle i evakueringen etter 31. august.

FORLENGET FRIST: USAs utenriksminister Antony Blinken sier at Taliban har utvidet fristen for å forlate landet. Foto: Pool / Reuters

– Tidsvinduet kan være kort

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide sier onsdag at det fortsatt er en komplisert situasjon.

– Vi arbeider fortsatt intenst med å evakuere de vi kan, både norske borgere eller personer med oppholdstillatelse i Norge og afghanere med behov for beskyttelse. Det vil vi fortsette med så lenge vi kan, men tidsvinduet kan være svært kort, sier Søreide.

Hun legger til at de har kjempet for en forlenget frist.

– Jeg har vært tydelig på at Norge mener at fristen burde forlenges, både i direkte dialog med USA og under utenriksministermøtet i Nato på fredag. Samtidig vet vi at det har vært begrensninger i hva som har vært mulig å få til, ikke minst i kommunikasjonen mellom USA og Taliban.

Hun gjentar det hun har sagt de foregående dagene:

– Vi kan ikke gi noen garanti for at vi vil greie å hjelpe alle norske borgere som ønsker å reise hjem i denne omgang.

Krisemøte

Ifølge Blinken var det onsdag om lag 1.500 amerikanske statsborgere igjen i Afghanistan.

Amerikanske myndigheter forsøker å kontakte dem flere ganger om dagen for å sjekke om de fortsatt ønsker å reise.

PRESSEKONFERANSE: Det amerikanske forsvarsdepartementet holder pressekonferanse om evakueringen fra Kabul. Du trenger javascript for å se video. PRESSEKONFERANSE: Det amerikanske forsvarsdepartementet holder pressekonferanse om evakueringen fra Kabul.

Avhengig av amerikanerne

Evakueringen har så langt vært helt avhengig av at amerikanske soldater har ansvar for drift og sikkerhet ved flyplassen i Kabul.

Både Norge og andre europeiske land har forsøkt å presse USA til å forlenge evakueringsfristen. President Joe Biden har imidlertid sagt at han ønsker å hente hjem de siste soldatene 31. august, i tråd med en avtale med Taliban.

Tyskland fikk garantier

Tyske myndigheter meldte det samme onsdag, nemlig at afghanere med gyldige reisedokumenter får forlate landet etter fristen som er satt.

Tysklands ambassadør til Afghanistan, Markus Potzel, skriver på Twitter at han har snakket med Taliban-forhandleren Sher Mohammad Abbas Stanikzai.

Stanikzai har angivelig forsikret at afghanere med nødvendige dokumenter kan forlate landet med kommersielle flyginger etter 31. august. Tidligere har Taliban sagt at evakueringene av afghanere må opphøre denne datoen, i tråd med en avtale med USA.