Før helgen sa FNs nødhjelpssjef Stephen O'Brian til Sikkerhetsrådet at Sør-Sudans hungersnød er skapt av landets ledere.

Halle Jørn Hansen er dypt skuffet over sine venner i frigjøringsbevegelsen. Foto: Tone Georgsen / Scanpix

Norsk Folkehjelps tidligere generalsekretær Halle Jørn Hansen skriver i «Lives on stake», som snart utkommer i Uganda, at hele Salva Kiirs familie og politiske venner er dypt involvert:

«Sør-Sudan er konkurs. De som har makten har ranet staten og samfunnet for 850 milliarder kroner», skriver Hansen.

Krever mye penger for å få hjelp Du trenger javascript for å se video.

Eiendomsmagnaten Salva Kiir

Fem millioner mennesker, noe som utgjør halve befolkningen, er avhengige av mattilførsel. Mer enn 100.000 mennesker sulter.

Imens kan president Salva Kiir trekke seg tilbake til sin storgård to mil utenfor hovedstaden Juba, eller til sitt gods i Nairobi, med stor engelsk hage og svømmebasseng.

Urix spesial: Sør-Sudan Du trenger javascript for å se video.

Ifølge boka til Halle Jørn Hansen er Salva Kiir og hans familie er medeiere i et mylder av selskaper som har kontrakter med regjeringen. Presidentens sønn på 13 år er medeier i ett av dem, og kona er en aktiv forretningskvinne. Kona har igjen involvert sin bror, som driver en lyssky virksomhet, i selskapene.

En av dem som har avslørt Salva Kiirs delaktighet i korrupsjonen, er den amerikanske skuespilleren George Clooney. Han brukte to år på å undersøkte mistanken han hadde. Clooney kaller Kiir en «kleptokrat».

Aktivisten George Clooney avdekket grov korrupsjon i Sør-Sudan. Foto: MOLLY RILEY / Afp

75 km vei til femten milliarder.

I boka beskrives det også hvordan Hærens stabssjef Paul Malong, med sine femti koner, har utviklet et omfattende nettspill til de fleste klaner i Bahr el Ghazal. Han er involvert i selskaper innen kommunikasjon og veibygging. Hans sønn, Lual, er også med. Han sier: «Når jeg driver med gruver, lager jeg et selskap og får med pappa og presidenten».

Veisektoren er storforretning i det veiløse Sør-Sudan.

Mellom 2006 og 2012 brukte regjeringen femten milliarder kroner på veibygging. Det holdt til 75 kilometer vei. I 2011 ba presidenten om at to milliarder kroner ble overført til et firma hvor en slektning, Benjamin Bol Mel, hadde en sentral plass. Ingen veier ble bygget.

Akech Yai livberger seg med korn langs veien. Foto: ALBERT GONZALEZ FARRAN / Afp

Jorda tatt, bønder må flytte

Under frigjøringskrigen lovet geriljabevegelsen SPLA at folk skulle få jord når krigen var over. Det løftet er glemt, skriver Halle Jørn Hansen.

60 millioner dekar er overtatt eller utleid til internasjonale selskaper.

Kontraktene er forhandlet direkte med sentrale politikere. De som har dyrket jorda der må i noen tilfeller flytte.

Halle Jørn Hansen skriver i sin bok at den avsatte visepresident Riek Machar også har forsynt seg godt. I Nairobi har han en stor luksuseiendom, ikke langt fra der hans rival Salva Kiir har sin.

Sist helg ba president Salva Kiir om unnskyldning for alt som har gått galt. Han bekjente sine synder på et bønnemøte.

Men FN fastholder at det særlig er ham som har skapt sultkatastrofen i landet.

Men Sør-Sudan bruker ikke alt på seg selv. Halvparten av statsbudsjettet har de siste årene gått til hæren.