Sør-Koreas avsatte president kjent skyldig 

Dommen ble lest opp fredag morgen, men det er ennå ikke klart hva straffen blir. Den er ventet å bli offentliggjort om kort tid. Sørkoreansk fjernsyn sender direkte fra rettssalen ettersom saken har så stor offentlig interesse.

Tidligere president, Park Geun-hye (t.v.), på vei til rettslokalet 13. oktober i fjor. Foto: Shin Jun-hee / AP

Tiltalebeslutningen mot Park har bestått av i alt 18 punkter og gjelder korrupsjon og maktmisbruk. Hun ble tvunget bort fra makten i en riksrettsprosess og ble pågrepet i mars i fjor.

Det skjedde i kjølvannet av en stor korrupsjonsskandale som også omfatter flere næringslivsledere og en nær venninne av Park.

Parks avgang kom etter at hundretusener av sørkoreanere hadde demonstrert i gatene i lang tid med krav om at hun måtte gå av.

Fredag var det Parks tilhengere som hadde samlet seg utenfor domstolen for å vise sin støtte. Park selv har stort sett latt være å møte under den ti måneder lange rettssaken, og på forhånd har hun varslet at hun muligens ikke vil være til stede når dommen faller.

Parks venninne dømt

Ifølge tiltalen tok Park imot enorme bestikkelser i samarbeid med sin venninne Choi Soon-sil, som i februar ble dømt til 20 års fengsel.

Samsung-arvingen Lee Jae-yong har også stått tiltalt, men i begynnelsen av februar ble han løslatt etter at en ankedomstol besluttet å gi ham en betinget dom for bestikkelser. Han var tidligere dømt til fem års fengsel.