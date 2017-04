Sør-Korea: Mislykket rakettest i Nord-Korea

Nord-Korea lyktes ikke i en ny oppskyting av ballistisk missil, ifølge Sør-Koreas forsvarsdepartement.

– Landet forsøkte å avfyre et ballistisk missil fra østkysten, nær Sinpo-området i Sør-Hamkyong-provinsen, men vi mistenker at testen mislyktes, sier departementet i Sør-Korea en uttalelse.

Departementet analyserer testen for ytterligere informasjon.

USA bekrefter rakettest

Også det amerikanske forsvaret bekrefter at Nord-Korea forsøkte å gjennomføre en ny rakettest, melder nyhetsbyrået AFP.

– Missilet eksploderte nesten øyeblikkelig, sier Dave Benham i USAs kommandosentral i stillehavsområdet.

Pentagon, hovedkvarteret til USAs forsvarsdepartement, opplyser at USA samarbeider med allierte i Sør-Korea og Japan for å opprettholde sikkerheten.

Det er ikke kjent hvilket type missil som ble forsøkt skutt opp.

Nabolandene og USA frykter at Nord-Korea klarer å utvikle missiler som kan frakte atomvåpen.

Les også: Nord-Korea truer USA med atomkrig

Les også: Amerikanske piloter til NRK: Vi er klare

Spent i regionen

Rakettesten kommer dagen etter at landet holdt en stor militærparade i hovedstaden Pyongyang for å markere fødselen til landets grunnlegger.

Under paraden ble det vist fram nær 60 missiler, inkludert det som mistenkes å være ballistiske missiler som kan skytes opp fra ubåter.

Situasjonen på Koreahalvøya har vært svært anspent den siste tiden. Blant annet har Nord-Korea varslet en ny atomprøvesprengning og sagt at landet er klar for krig, mens USA har sendt marinefartøy med kurs mot det isolerte diktaturet. Pyongyang har til nå gjennomført fem atomprøvesprengninger, og analyser av satellittbilder tyder på at landet forbereder en sjette sprengning.

Nord-Koreas mål er å utvikle langdistansemissiler som skal kunne treffe USAs fastland.

NRK oppdaterer saken.