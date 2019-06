Sør-Korea sender 50.000 tonn ris til Nord-Korea

Det er også et håp om at nødhjelpen skal bidra til å gjenoppta samtaler om å avvikle atomvåpenprogrammet, ifølge New York Times.

Torsdag denne uken kommer den kinesiske presidenten, Xi Jinping, på statsbesøk til Nord-Korea.

Det er det første kinesiske statsbesøket på 14 år.

Sør-Korea håper besøket kan være det som trengs for å gjenoppta nedrustningssamtalene som har ligget brakk siden Kim Jong-un, og Donald Trump, møttes i februar, skriver BBC.

President Trump skal besøke Sør-Korea i slutten av juni for å diskutere nordkoreansk nedrustning med Sør-Koreas president, Moon Jae-in, ifølge en pressemelding fra Det hvite hus.

Verste innhøsting på et tiår

Nord-Korea er for tiden rammet av både kraftig tørke, og omfattende økonomiske sanksjoner, som har ført til stor matmangel i landet, skriver BBC.

Den forrige gangen Sør-Korea donerte mat til nabolandet var i 2010.

Ifølge FN er 40 prosent av befolkningen for tiden avhengige av nødhjelp i form av mat.

Risforsendingene skal være nordkoreanerne i hende før september.

Og sørkoreanerne frister også med mer matvarehjelp etter at de har vurdert virkningen av denne rundene med nødhjelp, melder New York Times.

På 90-tallet antar en at over én million nordkoreanere døde som følge av sult.