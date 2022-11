Sør-Korea mener Nord-Korea fyrte av interkontinentalt missil

Den sørkoreanske generalstaben sier at de fanget opp en oppskyting av et missil de antar var et interkontinentalt ballistisk missil, et såkalt ICBM, som kan frakte atomvåpen, i nærheten av Nord-Koreas hovedstad Pyongyang.

De mener testen, som fant sted rundt klokken 7.40 torsdag morgen lokal tid, mislyktes. Missiler med rekkevidde på mer enn 5500 kilometer regnes som interkontinentale.

Rundt en time senere ble det avfyrt to kortdistansemissiler fra den nærliggende byen Kacheon, som gikk mot Japanhavet, heter det videre.

Fra sørkoreansk hold har det ikke blitt gitt mer informasjon om missilenes bane, men langdistansemissilet kan ha blitt skutt opp i en høy vinkel for å unngå at det nådde territoriene til Nord-Koreas naboland.

Alarm i Japan

Japans forsvarsminister Yasukazu Hamada sier at ett av missilene nådde en makshøyde på 2000 kilometer og at det fløy rundt 750 kilometer før det japanske forsvaret mistet det av syne.

Det het først fra japansk hold at ICBM-missilet fløy over landet og endte i Stillehavet, men dette ble senere dementert.

Statsminister Fumio Kishidas kontor advarte innbyggere i de nordlige prefekturene Miyagi, Yamagata og Niigata gjennom telefoner, TV, radio og høyttalere i det offentlige rom om oppskytingen, og ba dem om å søke ly.

Togtrafikken i prefekturene ble midlertidig stanset.

Den japanske forsvarsministeren Yasukazu Hamada snakket ved forsvarsdepartementet i Tokyo, torsdag 3. november 2022 Foto: Takaki Yajima / AP

USA fordømmer Nord-Koreas bruk av interkontinentale ballistiske missil. De sier det er brudd på flere sikkerhetsråd resolusjoner i FN, melder nyhetsbyrået AFP.

Spent situasjon

Onsdag fyrte nordkoreanerne av minst 23 missiler, blant dem ett som landet i nærheten av sørkoreansk farvann. Det sørkoreanske forsvaret svarte med å avfyre tre luft-til-bakke-missiler.

De nordkoreanske oppskytningene kom noen timer etter at Pyongyang truet med å bruke atomvåpen for å få USA og Sør-Korea til å «betale historiens mest grusomme pris». I protest mot pågående felles militærøvelser, som Nord-Korea anser som øving på en mulig invasjon.