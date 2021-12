Sør Korea benåder ekspresident

Park Geun-hye måtte til slutt gå av i mars 2017. Da hadde koreanere tatt til gatene hele vinteren, i en serie masseprotester mot korrupsjonen fra landets president.

Hun ble dømt for å ha vært med på å presse bedrifter for penger, og bedt folk som jobbet for henne om å gi bort hemmelige dokumenter. Den opprinnelige dommen var på 30 år, men den ble anket opp til høyesterett og redusert til 20 års fengsel.

Masseprotestene vinteren 2017 førte til slutt til presidenten avgang. Foto: Ahn Young-joon / AP

Første kvinne

Park Geun-hye var Sør Koreas første kvinnelige president, da hun ble valgt i 2013. Hun er datter av tidligere militærleder og diktator Park Chung-hee.

Korrupsjonsskandalen avslørte forbindelser mellom landets storselskaper og den politiske ledelse. Park og hennes venn Choi Soon-sil tok imot bestikkelser fra blant annet elektronikkselskapet Samsung.

Ekspresidenten har hele tiden erklært seg uskyldig.

– Vi må se fremover, ikke bakover.

Sør Koreas justisminister sier at den tidligere presidenten benådes for å «lege sosiale konflikter og bygge opp igjen lokalsamfunnet».

– Vi må gå inn i fremtiden ved å komme oss over fortidens smerte. Det er på tide at vi alle er modige og drar i samme retning, i stedet for å slåss mot hverandre om fortiden. Skrev landes president Moon Jae-in i en uttalelse ifølge nyhetsbyrået AFP.

President Moon vektla i benådningen den tidligere presidentens dårlige helse.