Kan Ramaphosas tid som Sør-Afrikas president være talte?

Han var presidenten som gikk hardt ut og gjorde antikorrupsjon som en hovedsak. Men nå er han selv innblandet i en ordentlig røverhistorie.

Neste uke skal Sør-Afrikas parlament ta stilling til en rapport som kom forrige uke. Presidenten har vært samtaler med lederskapet i ANC (African National Congress) og det har blitt holdt hastemøte i partiets sentralstyre.

Granskingsrapport som kom for en uke siden inneholdt anklager om mulig korrupsjon og hvitvasking av penger. Spørsmålet er om presidenten har brutt grunnloven.

Bak disse gjerdene ligger gården til Sør-Afrikas president. Innbruddet som har skapt politiske bruduljer skjedde i 2020. Foto: AP

Innbrudd som ble dekket over

Det er et innbrudd litt utenom det uvanlige som kan bli Cyril Ramaphosas bane.

I juni anmeldte landets tidligere spionsjef Ramaphosa til politiet.

Presidenten ble anklaget for å dekke over et innbrudd på sin store farm Phala Phala, nordøst i Sør-Afrika. Innbruddet skjedde i 2020, men skal ha blitt holdt skjult frem til i sommer, skriver nyhetsbyrået Reuters.

Ifølge eks-spionsjef Arthur Fraser skal tyvene ha funnet mellom 4 og 8 millioner dollar i kontanter. Gjemt i en sofa. Pengene skal ifølge Fraser stamme fra korrupsjon og hvitvasking.

I stedet for å kontakte politiet og anmelde saken startet presidentens livsvaktsjef sin egen etterforskning. Og ved hjelp av kolleger i nabolandet Namibia fant frem til dem som brøt seg inn på farmen.

Innbruddstyvene skal på ordre fra presidentens menn ha blitt bortført og bestukket, slik at de ikke skulle fortelle om pengefunnet, ifølge Fraser.

Den tidligere spionsjefen er en kjent kritiker av presidenten og alliert med Ramaphosas forgjenger, Jacob Zuma som ble tvunget til å forlate presidentposten på grunn av korrupsjon og andre ulovligheter.

Presseoppbudet etter fredagens ANC-møte. Fungerende generalsekretær Paul Mashatile (i gul skjorte) skal være en av dem som bad Cyril Ramaphosa om ikke å trekke seg, for ikke å skape kaos. Foto: GUILLEM SARTORIO / AFP

Hevder sin uskyld

Presidenten hevder selv at han ikke har gjort noe galt og har lovet å svare på alle anklagene i rapporten.

Han har også gått ut mot panelet som står bak rapporten og mener de har gått langt ut over sitt mandat. Ramaphosa vil at deres rapport skal annulleres.

Han vedgår at det var et innbrudd på farmen. Og at det ble stjålet rundt 580.000 dollar, men ikke mange millioner slik som spionsjefen påstår. Og, ja, pengene ble funnet i en sofa, men det var fordi man anså det som det tryggeste stedet.

Ramaphosa hevder «sofapengene» stammer fra salg av bøfler til en oppkjøper fra Sudan. Men at disse bøflene fortsatt er på gården til Ramaphosa er at av punktene panelet mener er merkelig.

Ramaphosas forkjærlighet for å avle opp bøfler er velkjent. Opposisjonen gav ham i 2012 kallenavnet «Bøffelen».

Den daværende ANC-politikeren og forretningsmannen bød 18 millioner rand, eller vel en 1 million kroner, for det som skulle være et premieeksemplar av en bøffel.

Ramaphosa beklaget senere episoden, ifølge nyhetsbyrået Reuters. Han sa overbudet tok seg dårlig ut midt i «et hav av fattigdom».

Presidenten står for at han valgte å varsle lederen for presidentens livvaktkorps i stedet for det ordinære politiet.

Han nekter hardnakket for at hans menn ordnet det slik at tyvene ble bortført og betalt for å holde tett.

– Jeg anmeldte innbruddet og tyveriet til general Rhoode, da han er ansvarlig for min sikkerhet i lys av den posisjonen jeg innehar. Jeg forventet at han ville gjøre alt som var nødvendig og ta alle andre nødvendige skritt i forlengelsen av informasjonen jeg gav ham, hevder Ramaphosa.

Lederen av granskingskommisjonen Sandile Ngcobo leverer over rapport om president Cyril Ramaphosa til lederen av nasjonalforsamlingen, Sandile Ngcobo. Foto: ESA ALEXANDER / Reuters

To etterforskninger

Sørafrikanske medier har døpt saken «Farmgate».

I september utnevnte lederen av nasjonalforsamlingen, som tilhører regjeringspartiet ANC, en dommerkommisjon som skulle granske saken.

Dommernes konklusjoner er relativt knusende.

De mener Ramaphosa kan ha brutt presidenteden, ved at han tydeligvis er involvert i sine private forretninger samtidig som han er president.

De beskriver det som tjenesteforsømmelse at han ikke rapporterte innbruddet og pengetyveriet til det sørafrikanske politiet, og at Ramaphosas livsvaktgarde bad kolleger i Namibia om hjelp utenom de offisielle kanalene.

Dommerne stiller seg også tvilende til påstandene om hvor pengene kommer fra.

De mener omstendighetene rundt saken er så alvorlige og bevisene så klare at nasjonalforsamlingen bør vurdere riksrettssak mot presidenten.

Politiet har innledet etterforskning, men foreløpig er det ikke tatt ut noen siktelse.

Sør-Afrikas president Cyril Ramaphosa og USAs president Barack Obama 2018. Foto: SIPHIWE SIBEKO / Reuters

Hastemøter i ANC

Torsdag formiddag skulle presidenten møtt i nasjonalforsamlingens spørretime, men spørreseansen ble avlyst.

Fredag morgen ble ANCs sentralstyre kalt inn til et hastemøte. Mange trodde Ramaphosa kom til å trekke seg da, men det ble på ingen måte slik.

Reuters skriver at støttespillerne bad han om å bli – i alle fall til en ordnet overgang kan orkestreres. Andre ministre – som tilhører en annen fløy av ANC – skal han bedt han om å gå.

Neste tirsdag skal parlamentet behandle granskingsrapporten. Det kan føre til at det reises mistillitsforslag.

Samtidig er det lite sannsynlig at forslaget vil få flertall siden Ramaphosas parti har flertall, og det trengs 2/3-flertall for å starte riksrettsundersøkelser mot presidenten.

Uka etter der igjen skal ANC avholde sitt landsmøte. Ramaphosas håp om gjenvalg som partileder og president er kraftig svekket, ifølge sørafrikanske medier. Dermed kan også hans håp om å bli gjenvalgt ved valget i 2024 være svekket.

Nelson Mandela og Cyril Ramaphosa i 1993 under forhandlingene om en ny grunnlov for Sør-Afrika. Foto: David Brauchli / AP

Mandelas arving

Cyril Ramaphosa var i mange år regnet som Nelson Mandelas foretrukne arvtaker. Da Mandela og andre ANC-ledere satt fengslet, var Ramaphosa blant de unge som tok ansvar og holdt ANC-hjulene i gang.

Fakta om Cyril Ramaphosa Ekspandér faktaboks Født 17. januar 1952.

Grunnla den nasjonale gruvearbeiderforeningen i landet.

Var med på å stifte COSATU, Sør-Afrikas svar på LO.

Aktiv i kampen mot det rasistiske apartheid-regimet på 1970- og 1980-tallet.

Ledet ANCs delegasjon i forhandlingene som ledet fram til de første frie valgene i Sør-Afrika i 1994.

Forlot politikken i 1997, etter å ha tapt kampen om makten i ANC mot Thabo Mbeki.

Satset på en karriere i næringslivet som gjorde ham til en av Sør-Afrikas rikeste menn.

Ble utnevnt til sørafrikansk visepresident i 2014 og leder for ANC i desember 2017.

Ble innsatt som landets president i februar 2018 da daværende president Jacob Zuma trakk seg etter å ha blitt avsatt av ledelsen i ANC.

Da Mandela ble sluppet ut fra Robben Island, var Ramaphosa ved Mandelas side.

Det samme da Mandela forhandlet med daværende president Frederik de Klerk, da Sør-Afrika skulle gå fra hvitt mindretallsstyre til demokratisk valgt flertallsstyre.

Sør-Afrikas siste hvite president mente den svarte juristen og fagforeningslederen var en av de beste forhandlerne han hadde møtt.

En daværende president, en forhenværende og en kommende president avbildet sammen i 1996. F.v. Nelson Mandela, Cyril Ramaphosa og Frederik de Klerk. Foto: Sasa Kralj / AP

Mandela selv beskrev Ramaphosa som «en av de mest begavede lederne fra den nye generasjonen».

Men da Mandelas etterfølger skulle velges, tapte Cyril Ramaphosa for Thabo Mbeki.

Han forlot politikken og satset som forretningsmann. Han endte opp som en av landets rikeste, med store eierandeler blant annet i McDonalds og Coca-Cola.

I 2014 var han tilbake i politikken, som visepresident. Fire år senere tok han over som president, etter at skandaliserte Jacob Zuma ble tvunget til å trekke seg.

Cyril Ramaphosa lovet å rydde opp i korrupsjon og andre ulovligheter, som preget Zumas styre.

Derfor kan fallet bli stort for mannen som ble kalt Mandelas «gullgutt». Korrupsjonssaken er heller ingen god nyhet for Mandelas' parti ANC som sårt trenger å bygge tillit blant Sør-Afrikas folk.