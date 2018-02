Stemningen var munter mellom nye presidenten Cyril Ramaphosa sammen med lederen av nasjonalforsamlingen, Baleka Mbete. Foto: Mike Hutchings / AFP

Parlamentet danset og sang firstemte hyllingssanger til Cyril Ramaphosa. Atmosfæren var lystig og spøkefull.

Mørket som har ligger over president Jacob Zuma var borte.

Zuma ville gå av med verdighet, men klusset det til slik at han forlot scenen i skam og vanære.

«Bare politikk»

Onsdag ga han et intervju til SABC, sørafrikansk fjernsyn, hvor han nektet å gå av, og bedyret at han ikke hadde gjort noe galt. Så, nærmere midnatt, gikk han av i en forvirrende tale til folket. Han visste fortsatt ikke hva galt han hadde gjort, og bemerket at det var urettferdig.

– Dette er bare politikk, som han hånlig la til.

Jacob Zuma holdt på presidentposten så lenge han kunne. Men til slutt ble han tvunget fra makten av sine egne. Foto: Themba Hadebe / AP

Og ja: Dette er politikk. ANC vil ikke gå inn i en valgkamp med en president som er mistenkt for korrupsjon og har folket imot seg. Folket er blitt fattigere under Jacob Zuma. I motsetning til ham selv.

Men urettferdig? ANC gjorde akkurat det samme som Zuma selv orkestrerte da han ble ANC-leder i 2008. Han sparket den sittende president, Thabo Mbeki.

– Jeg er et lydig medlem av partiet, sa han da han gikk av. Det er mange som ikke syns det.

Fakta om skandalene rundt Zuma Ekspandér faktaboks I 2005 ble Jacob Zumas eksrådgiver funnet skyldig i å ha bedt om årlige bestikkelser fra et fransk våpenselskap på vegne av Zuma.

Daværende president Thabo Mbeki avsatte Zuma som visepresident etter våpenskandalen.

I 2005 ble Zuma siktet for å ha voldtatt en hivpositiv kvinne som var datter av en venn og partikollega. Han ble frikjent etter å ha sagt at hun samtykket til sex.

I 2009 henla påtalemyndigheten etterforskningen av over 700 anklager om svindel, korrupsjon og organisert kriminalitet, mange av dem i forbindelse med store våpenhandler på 1990-tallet.

Etterforskningen ble senere gjenopptatt, men riksadvokaten har flere ganger utsatt beslutningen om hvorvidt det skal tas ut tiltale mot Zuma.

I 2009 fikk Zuma, som har fire koner, barn med datteren til en venn.

Sør-Afrikas ombudsmann for korrupsjonsbekjempelse slo i 2014 fast at Zuma hadde latt staten pusse opp landstedet hans for nærmere 200 millioner kroner. Han ble dømt til å betale tilbake noe av pengene.

I desember 2016 sparket Zuma to finansministre på en uke, noe som utløste kraftig valutafall og stor uro i markedene.

I april 2017 byttet Zuma ut 10 av 35 statsråder. Nok en gang ble finansministeren sparket.

I desember 2017 ble Zuma erstattet som ANC-leder av Cyril Ramaphosa.

ANC-ledelsen ba tirsdag 13. februar Zuma gå som president og krevde svar innen onsdag. Zuma ba onsdag om mer tid og en forklaring på hva han skal ha gjort galt, samtidig som partiet kunngjorde at blir reist mistillitsforslag i nasjonalforsamlingen torsdag. Kilde: NTB

«Kleptokrat»

Dersom Zuma bekymrer seg for sitt ettermæle, bør han ikke lese hva de barske sørafrikanske kommentatorene skriver. De er nådeløse.

TV-journalisten Max du Preez betegner Zumas presidentperiode som «Sør-Afrikas ni mørkeste år». Redaktøren for nettavisen News24 kaller ham «en kleptokrat».

Ramaphosas grep

Parlamentets munterhet på Ramaphosas første presidentdag vil fort gli over.

Han skal samle partiet, og håper forgjengerens støttespillere vil innrette seg etter partilinjen. Han skal sette sammen en ny regjering hvor han må fjerne flere sentrale ministre som har hatt for tett kontakt med den indiske finansfamilien Gupta. Familien har hatt fingrene langt inn i statsadministrasjonen, og er under etterforskning.

Kampen mot korrupsjon begynner i regjeringen. Zuma svekket politiets arbeid med økonomisk kriminalitet, og satte beinkrok på skattevesenets kontrollorganer.

Ramaphosa har allerede vist vei. Han avviste alle Zumas ønsker om å få amnesti for rettsforfølgelse. Nå vil han gjennomgå alle halvstatlige selskaper.

Cyril Ramaphosa gratuleres som Sør-Afrikas nye president av opposisjonsleder Mmusi Maimane. Foto: Mike Hutchings / AFP

Hvem stoler på Sør-Afrika?

Den nye presidenten må få økonomien til å blomstre. På grunn av Zuma ble Sør-Afrika nedgradert av internasjonale kredittbyråer. Det har gjort statslånene dyrere. Den nye presidenten må få verden til å tro på Sør-Afrika igjen, og investere.

Men når møter Cyril Ramaphosa seg selv i døra?

Fra å være ANC-aktivist og fagforeningsleder for gruvearbeiderne, ble han forretningsmann, og har gjort det meget bra. Men hans mange selskaper kan fort havne i kontroversielle konflikter. På hvilken side av bordet sitter han da?

Mandelas mann

Ramaphosa var sjefforhandler da den sørafraikanske grunnloven ble til i 1994.

Ramaphosa stilte med huskelapp under innsettelsestalen. Foto: Mike Hutchings / AFP

Nelson Mandela ville ha ham som visepresident og etterfølger. Slik ble det ikke, men slik blir det nå.

Cyril Ramaphosa er den smarteste de kunne valgt. Men å stable Sør-Afrika på beina er ikke et enmannsshow. Han må ha partiet med seg. Han må få byråkratene til å nøye seg med lønna si.

Og han må gi folket brød og arbeid.