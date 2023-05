Det var under en pressekonferanse med Finlands president Sauli Niinistö i forrige uke at president Cyril Ramaphosa nektet å svare på om Vladimir Putin vil bli pågrepet hvis han reiser til Sør-Afrika. Og hvor han hevdet at landet ville trekke seg fra Den internasjonale straffedomstolen.

Foto: PHILL MAGAKOE / AFP