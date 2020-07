Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Over en kvart million er nå smittet og over 4000 har mistet livet i Sør-Afrika som følge av covid-19-viruset.

President Cyril Ramaphosa forbyr igjen alkohol og gjeninnfører portforbud som en reaksjon på at smitten øker. Portforbudet skal vare fra klokken 21 til 04.

Det er også et forsøk på å lette trykket på helsevesenet.

Frigjør sengeplasser

Nærmere 80 prosent av akuttinnleggelsene i Sør-Afrika har alkoholrelaterte årsaker.

Etter at myndighetene fjernet alkoholforbudet i juni har akuttavdelingene igjen blitt fylt opp av pasienter. Mange har kommet inn med kniv- og skuddskader, mens andre har kjørt i beruset tilstand og vært involvert i bilulykker.

– Når vi nærmer oss smittetoppen er det avgjørende at vi ikke belaster helsevesenet med alkoholrelaterte skader som kunne vært unngått.

Det sa presidenten under en pressekonferanse søndag.

Presset på ambulansepersonell har vært stort de siste ukene på grunn av den kraftige økningen i smittetilfeller. Her er ansatte ved Greenacres Hospital i Port Elizabeth. Foto: MARCO LONGARI / AFP

Åtte nye uker med alkoholforbud kan føre til 50.000 færre alkoholrelaterte innleggelser. Det sier professor Charles Parry, som er rådgiver for sørafrikanske myndigheter under pandemien.

Alkoholforbudet kan føre til at akuttavdelingene frigjør 12.900 sengeplasser, mens andre avdelinger får 18.000 flere ledige sengeplasser, sier professoren til den sørafrikanske avisen Daily Maverick.

Sengeplassene er nødvendige, for flere legene forteller om sprengt kapasitet på sykehusene.

– Må velge hvem som skal leve

Helseminister Dr Zweli Mkhize sier helsedepartementet jobber døgnet rundt for å få på plass flere senger.

Flere leger forteller at sykehusene er så fulle at de må velge mellom hvem som skal leve og hvem som må dø.

– Vi har ikke lenger kapasitet til å hjelpe alle. Man føler seg ubrukelig som lege når du må fortelle det til pasienter, men vi har ikke noe valg nå.

Det skriver Adam Barnes, lege i Johannesburg, i et innlegg på nettavisen Times Live.

En annen lege som gir råd til presidenten i en nasjonal koronavirus-komité er også bekymret:

– Vi visste at smitten ville øke da vi lettet på restriksjonene. Men det som er overraskende er hvor fort smitten har økt, sier Salim Abdool Karim, skriver Al-Jazeera.

Karim tror smitten i Sør-Afrika kan begynne å avta i oktober.

I juni ble det igjen lov å kjøpe alkohol. Men smitten økte og presidenten har nå gjeninnført alkoholforbudet. Foto: MARCO LONGARI / AFP

Mener noen har vært uansvarlige

Presidenten sa under pressekonferansen at de fleste har tatt ansvar for at smitten ikke skal spre seg. Men han sier noen har handlet uansvarlig og ikke beskyttet seg selv eller andre mot viruset.

– Midt i krisen har noen valgt å samle seg og feste, og noen har gått i tette folkemengder uten munnbind, sier Ramaphosa.

Antall smittede har steget kraftig de siste dagene med mellom 12.000 og 13.000 nye tilfeller. Bare den siste uka har nærmere 1000 mennesker dødd som følge av covid-19 i Sør-Afrika.

Honingnestkrans i Pretoria er blant kirkegårdene som gjør klar graver. Dybden i graven måles med en tommestokk. Provinsen der Pretoria ligger er hardest rammet av viruset i Sør-Afrika. Foto: WIKUS DE WET / AFP

Forbereder massegraver

Mens Sør-Afrika venter på toppen av pandemien forberedes det graver over hele landet. I Gauteng er det nå forberedt 15 graver.

Dette er landets økonomiske sentrum og provinsen der hovedstaden Pretoria og storbyen Johannesburg ligger. Her øker smitten raskest, trolig fordi mange er tilbake på jobb.

Gauteng har nå over 35 prosent av de bekreftede smittetilfellene i landet. Sør-Afrikas største township, Soweto, har flest smittede i provinsen.

Begravelsesbyråer forteller at de ikke klarer å hjelpe alle som henvender seg til dem.

Familiemedlemmer tar farvel i fullt beskyttelsesutstyr under en begravelse på kirkegården Klip Road i Cape Town. Den avdøde var en 54 år gammel taxisjåfør. Foto: RODGER BOSCH / AFP

Flere restriksjoner

I tillegg til alkoholforbudet er det fortsatt ikke lov å besøke venner og familie i Sør-Afrika. Den nasjonale krisetilstanden vil også forlenges til 15. august.

Presidenten forsøkte også å fokusere på noe som gir håp i sin tale. Dødsraten i Sør-Afrika er blant de laveste i verden.

– Gjennomsnittet i verden er på 4,4 prosent, mens her er den 1,5 prosent. Likevel så er bølgen kommet over oss, og vi er på vei inn i stormen, sa president Ramaphosa i sin tale søndag.

Presidenten ber landets innbyggere gjøre sin del av jobben for å hindre at smitten sprer seg. Likevel ser det ut til at Sør-Afrika går en mørk vinter i møte.