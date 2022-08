Sønnen (4) ble truffet av skudd i Sverige: – Det er ingen trygghet lenger

To uker før valget i Sverige 11. september, blir statsministeren konfrontert med problemet landet har med kriminelle som herjer i enkelte områder.

En far i bydelen Årby i Eskilstuna fant sin fire år gamle sønn skadet i morens armer, etter at han løp ut da han hørte flere skudd fredag kveld.

– Hvordan kan vi bo på et sted hvor barn risikerer å bli skutt på en lekeplass? Det er ingen trygghet lenger, sier faren til Dagens Nyheter.

Sønnen ble truffet i magen av en rikosjett og en kvinne på lekeplassen ble også truffet av skuddene. Gutten ble bandasjert på sykehuset, og etter to timer fikk familien reise hjem.

– Vi kan bekrefte at de mest sannsynlig ikke var målet, sier politiet på en pressekonferanse lørdag.

– Det er en gjerningsmann som har vært fullstendig hensynsløs, på et tidspunkt hvor det har vært folk rundt, sier politiet.

Skytingen skjedde i et område med flere bolighus, og altså en lekeplass.

Eskilstuna ligger rundt ti mil vest for Stockholm. Byen har i overkant av 100.000 innbyggere og problemer med vold i flere områder.

19 verstingområder

I en politirapport fra oktober i fjor slår svensk politi fast at det er 61 «sårbare områder» i Sverige.

3 av de 61 områdene ligger i Eskilstuna. Men ellers er problemet spredt over flere deler av Sør-Sverige, med tyngde i og rundt Stockholm. Sårbare områder er geografisk definerte områder preget av lav sosioøkonomisk status, hvor de kriminelle har innvirkning på lokalsamfunnet.

Politiet deler inn de 61 problemområdene i tre kategorier. Antallet «spesielt utsatte områder» er 19. Det vil si områder hvor den kriminelle påvirkningen er aller størst.

Disse områdene beskrives som «vanskelig eller nesten umulig» for politiet å utføre sitt oppdrag. Situasjonen anses som akutt.

Krangler om voldsproblemet

Da Socialdemokraterna presenterte sitt valgprogram torsdag, sa statsminister Magdalena Andersson følgende, ifølge SVT:

– Det er et problem at vi kan gi et hvilket som helst beløp til for eksempel Moderaterna-ledede kommuner, som ignorerer risikorapportene i utsatte områder.

Statsminister Magdalena Andersson holdt pressekonferanse lørdag i Eskilstuna. Foto: Christine Olsson/TT / NTB

Moderaterna er landets nest største parti etter mandater i Riksdagen. Lørdag besøkte flere partiledere Eskilstuna. Blant dem var også statsminister Magdalena Andersson (Socialdemokraterna) og Moderaternas Ulf Kristersson.

Kristersson mener staten har mistet kontrollen og at dagens regjering ikke har klart å snu voldstrenden.

Ulf Kristersson ved åstedet. Han vokste opp ikke langt unna. Foto: Per Karlsson/TT / NTB

Han sier til Göteborgs-Posten at en ny regjering er en forutsetning for å bryte voldsspiralen.

– En ny regjering vil jakte på disse menneskene til de alle blir sperret inne eller utvist fra landet, kompromissløst og hensynsløst. Disse gjengene må forlate Sverige, sier Kristersson til avisen.

Skylder på demografien

Statsminister Andersson blir konfrontert med sine egne uttalelser om at Moderaterna overser problemene.

SVTs gravegruppe Uppdrag granskning har nemlig undersøkt hvordan utviklingen har vært i problemområdene – og hvilket politisk parti som styrer der.

Moderaterna-ledede kommuner har betydelig flere områder med positiv utvikling enn det statsministerens Socialdemokraterna har, viser Uppdrag gransknings kartlegging.

21 områder har hatt en positiv utvikling. 18 av dem er i Moderaterna-styrte kommuner.

Kristdemokraternas partileder Ebba Busch og partiets rettspolitiske talsperson Andreas Carlson besøker boligområdet Årby i Eskilstuna lørdag. Foto: Christine Olsson/TT / NTB

Magdalena Andersson sier nå at hun i sin uttalelse hovedsakelig siktet til Stockholm by, og hun mener at stemmemønsteret er slik at det er større problemer i byer der Socialdemokraterna styrer.

– I snitt har nok de Moderaterna-ledede kommunene bedre forutsetninger enn de sosialdemokratisk ledede kommunene. Slik ser stemmemønsteret ut, sier statsministeren.

– Vi er ikke en dyrehage

Ordfører i Eskilstuna Jimmy Jansson, som representerer Socialdemokraterna, er frustrert over situasjonen med skytingen i Eskilstuna. Men han er og svært kritisk til sine kollegaer som lørdag besøkte byen.

– Vi er ikke en dyrehage, vi er ikke en safari som man kan gå til og se på når det har gått dårlig. Jeg forventer at Sveriges Riksdag begynner å handle og gjør det i fellesskap, sier Jansson ifølge SVT.