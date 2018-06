75-åringens sønn, Sebastian Chadaud-Petronin, ber moren som er syk om å fortsette å kjempe for å holde seg i live.

– Ingen kan glemme deg, vi snakker om deg hver dag, du er i sentrum av hjertene våre, sier Chadaud-Petronin på satellittelefon i en video publisert av Al Qaida i Mali, videreformidlet av nyhetsbyrået Reuters

– Litt etter litt har vi følelsen av at vi kommer nærmere deg mamma. Det er vanskelig, men du må forsøke å holde ut, for det er ikke umulig, fortsetter sønnen.

Anklager Macron

Den eldre hjelpearbeideren som ble kidnappet i desember 2016 ser ut til å ha det tungt, viser videoen fra Al Qaida.

75 år gamle Sophie Peteronin er i ferd med å miste håpet om å bli reddet. Petronin er syk og mener at president Emmanuel Macron ikke holder løftet om å beskytte alle franskmenn. Bildet er hentet fra en video publisert av Al Qaida. Foto: Reuters Tv / Reuters

Sophie Petronin føler seg glemt av sitt lands leder.

– For noen få måneder siden sendte jeg en melding til republikkens president, Emmanuel Macron. Jeg minnet ham på at han har forpliktet seg i å beskytte og ta vare på alle franskmenn, sier hun.

Føler seg ofret

Med en tåre i øyekroken forteller hun at hun føler seg glemt.

– I dag føler jeg at dere har glemt meg. Det spiller ingen stor rolle lenger.

Sophie Petronin mener at president Emmanuel Macron har sviktet henne. Hun minner om at presidenten har lovet å beskytte og ta vare på alle franskmenn. Foto: Stephane Mahe / Reuters

Petronin ser ut til å ha gitt opp alt håp om å komme fra gisselsituasjonen med livet i behold.

– Fra å være et glemt gissel, vil jeg bli et gissel som er ofret, sier kvinnen.

– Hun er veldig syk

Den franske hjelpearbeideren ble tatt av væpnede opprørere i byen Gao nord i Mali i desember 2016.

Noen måneder senere ble en nonne fra Colombia også bortført nord i landet.

Nonnen Gloria Cecilia Narvaez har tidligere kommet med en appell til pave Frans om å gjøre noe for at 75-åringen fra Frankrike må bli satt fri av humanitære grunner.

– Hun er veldig syk, sier Narvaez om det franske gisselet.

Nonne bortført

Gloria Cecilia Narvaez var misjonær i Mali og ble tatt som gissel i februar 2017 i byen Karangasso, nær grensen til nabolandet Burkina Faso.

Nonnen Gloria Cecilia Narvaez ble bortført i 2017. Hun ber om at Sophie Petronin må bli satt fri av humanitære grunner fordi hun er syk. Foto: - / AFP

Det er stor lettelse i Fransiskaner-kirken Narvaez hører til over videoen som viser at hun er i live.

– Vi har sett videoen. Vi er så glad for at hun er i live, sier biskop Jean-Baptiste Tiama.

– Dette oppmuntrer oss til å fortsette å be for henne og gjøre det vi kan for at hun skal settes fri.

Jakter på franskmenn

Franske statsborgere er spesielt ettertraktet som gisler i Mali, ifølge Reuters. Både kriminelle bander og militante islamister «jakter på» franskmenn som de kan ta til fange.

Frankrike har helt siden kolonitiden hatt spesielt nære bånd til myndighetene i landet.

Det har også dannet seg en oppfatning om at Frankrikes regjering er villig til å betale løsepenger for å sikre at franske gisler blir satt fri.

Sophie Petronin var hjelpearbeider i Mali da hun ble bortført i desember 2016. Foto: Handout / AFP

I 2012 tok Al Qaida kontroll over byer og tettesteder nord i Mali. Året etter kom franske militære styrker dit for å hjelpe regjeringshæren i å bekjempe Al Qaida og andre militante islamistgrupperinger.

Siden da har militante grupper erklært at franskmenn i Vest-Afrika er et mål.

Løsepenger

Offisielt betaler ikke franske myndigheter løsepenger for å få satt franske borgere fri hvis de er tatt som gisler av terrorister.

Frankrike er blant landene som hevder at de ikke forhandler med terrorister.

Men ifølge France 24 betalte franske myndigheter 17 millioner amerikanske dollar til en terrorgruppe som holdt fire franske gisler i 2010.

Kilden skal være en tidligere amerikansk ambassadør i Mali.

Svenske løslatt etter 2000 dager

Da svensken Johan Gustafsson var på motorsykkeltur gjennom Afrika i 2011, ble han bortført da han besøkte den kjente kulturbyen Timbuktu i ørkenen i Mali.

Kidnapperne tilhørte Al Qaidas nordafrikanske gren, AQIM. Etter 2000 dager i fangenskap ble han satt fri i juni i fjor.

Familien og svenske myndigheter vil ikke kommentere hvor mye løsepenger som ble betalt for å få Gustafsson hjem til familien i Sverige.

Svenske Johan Gustafsson ble satt fri i juni i fjor etter 2000 dager i fangenskap hos Al Qaida i Mali. Her sitter han til venstre, i midten Stephen Malcolm fra Sør-Afrika og til høyre Sjaak Rijke fra Nederland. Foto: gissel i Mali, Johan Gustafsson / AFP

Ti terrorister drept denne uka

En far med barnet sitt i en flyktningleir i nabolandet Mauritania. Konflikten i Mali gjør at en kvart million har flyktet til nabolandene. Foto: Abdelhak Senna / AFP

Maliske sikkerhetsstyrker drepte ti islamistiske terrorister i en skuddveksling sentralt i landet tirsdag, opplyser myndighetene.

Et høyt antall våpen og eksplosiver ble i tillegg beslaglagt under operasjonen i Karakine i Mopti-regionen, opplyser forsvarsdepartementet i Mali.

Ytterliggående islamister har trappet opp sine angrep sentralt i landet den siste tiden.

Både maliske og utenlandske styrker er rammet av voldshandlinger som tidligere var forbeholdt Nord-Mali.

13.000 FN-soldater

Siden 2013 har FN hatt en styrke på 13.000 soldater og politifolk i de urolige områdene nord i Mali.

Frankrike har en egen styrke, Barkahane, på 4000 soldater i Mali og andre land i Sahel-regionen.

FN-styrken, MINUSMA, har vært under angrep fra militante grupper flere ganger.