– Klokka 11 stoppa hjartet mitt, for då stod det at mamma hadde vunne nobelprisen. I den augneblinken var eg svært lukkeleg.

Det fortel 16 år gamle Ali Rahmani, sonen til fredsprisvinnar Narges Mohammadi, til NRK.

Han sat i klasserommet og sjekka mobilen under pulten då det blei annonsert at mor hans hadde vunne den ærefulle prisen.

– Eg ville ikkje rope i klasserommet, for eg ville ikkje forstyrre timen. Men eg var heilt i skyene, fortel Ali.

Taghi Rahmani har ikkje sett kona si sidan 2012. Kvar gong ho vinn ein pris, får ho ny motivasjon, seier han til NRK. Foto: THOMAS SAMSON / AFP

Familien i eksil

Narges Mohammadi blei fredag tildelt Nobels fredspris for sitt iherdige arbeid i kampen mot undertrykking av kvinner, og for å fremme menneskerettar.

Ho er ein kjent kritikar av det iranske regimet, og har arbeidd for kvinners fridom i landet i om lag 30 år. Mohammadi har særleg uttrykt motstand mot dødsstraff i Iran, i tillegg til påbodet om at kvinner må bruke hijab.

Men kampen for fridom, kjem med ein pris. Ho har blitt arrestert 13 gonger, og har vore inn og ut av fengsel. Til saman er ho dømd til 31 år i fengsel, og 154 piskeslag.

Også ektemannen Taghi Rahmani er menneskerettsaktivist, og har sjølv vore totalt 14 år i fengsel. I 2012 reiste han til Frankrike i frykt for å bli arrestert på nytt, og har budd i eksil der sidan.

Tre år etter, i 2015, blei fredsprisvinnaren på nytt arrestert av iranske sikkerheitsstyrkar i si eiga leilegheit. Då flytta dei to barna til faren i Paris.

Mohammadi har ikkje sett barna sine på åtte år, snart ni. Tvillingane Kiani og Ali er no blitt 16 år. Dei støttar kampen til mora.

Narges Mohammadi sit i Evin-fengselet. Ho har skulda fengselet for seksuelle og fysiske overgrep mot innsette kvinner. Foto: Reihane Taravati / AP

Alvoret bak prisen

– Far min er veldig glad, og det skjer ikkje så ofte, fortel Kiani Rahmani (16).

Sjølv om dei to barna er tydeleg stolte og rørte over at mora har vunne fredsprisen, er dei smertefullt klar over alvoret som ligg bak.

– Korleis ser du på framtida til Iran?

– Eg håpar verkeleg ting blir betre, for vi fortener alle å leve i fridom. Iran er først og fremst eit diktatur, og eg håpar at det kjem til å bli eit fritt land, og at alt vil bli betre, for folk er utslitne. Det er verkeleg, verkeleg komplisert, seier Kiani.

Mohammadi har kjempa ein lang kamp i Iran, og er klar over at ho kanskje må vere i fengsel i resten av sitt. Frå Evin-fengselet har ho arrangert sultestreikar i protest og lært opp kvinner om rettane sine, ifølge The New York Times:

– Eg blir i Iran, der eg vil halde fram med min kamp, saman med alle som er fengsla i våre undertrykkande institusjonar – sjølv om eg må vere i fengsel i resten av mitt liv, sa Mohammadi.

Ein større kamp

Sonen Ali skildrar ei mor som kjempar ein kamp større enn ho sjølv:

– Kampen hennar rammar oss alle. Det at mor mi er i fengsel, er delvis for oss. For iranske barn. Og for hennar barn. For at systera mi skal ha like rettar som meg. Og motsett.

Tidlegare har Mohammadi bedt om tilgiving for å ikkje vere til stades i barna sine liv. På spørsmål om dette frå NRK, svarar både Kiani og Ali at ho ikkje har noko å unnskylde:

– Alle har behov for foreldra sine. Men det er mange barn som ikkje har dei i nærleiken, og det er trist. Men ho gjer dette for ei god sak, og eg er stolt av ho. Eg vil at ho skal halde fram med å kjempe for å oppnå det ho ønsker. Eg veit at ho elskar oss.

Det seier Kiani, tydeleg stolt over mor si.

Foto: Simen Ekern / NRK

Iranarar er stolte

NRK har vore i kontakt med folk på gata i Teheran. Mange kvinner, både med og utan tildekt hår, seier dei er stolte over at fredsprisen gjekk til Narges Mohammadi, og at dei håpar det vil bane veg for kvinners rettar i Iran.

– Vi kan oppnå målet vårt om fridom, men ikkje utan å kjempe, seier ei ung kvinne i midten av 20-åra.

– Korleis trur du styresmaktene kjem til å reagere?

– Eg trur dei kjem til å gjere situasjonen vanskelegare for henne, men også for familien, seier ho.

Ei ung kvinne i slutten av 20-åra seier ho trur at det vil føre til endå meir undertrykking frå regimet framover.

– Vi har veldig modige kvinner i Iran, og vi støttar kvarandre. Dette vil motivere oss, men eg veit ikkje om vi vil lykkast likevel, seier ein annan.