Romsonden, som inneholder prøver fra solsystemets farligste asteroide, landet i dag i ørkenen i Utah i USA.

Romsonden, som er et ubemannet romfartøy, landet ved hjelp av en fallskjerm.

Nasa-forskere håper prøvematerialene, som er hentet fra overflaten til asteroiden Bennu, kan gi oss svaret på hvordan livet på jorda oppstod.

En årelang reise gjennom verdensrommet

Allerede i 2016 ble Nasas romsonde, som har fått navnet Osiris-Rex, sendt fra jorda. Reisen på vei til Bennu skulle ta to år, og var på 2 milliarder kilometer.

Bennu er en asteroide på størrelse med et fjell, som ble oppdaget ved århundreskiftet.

7-ÅRS REISE: Denne illustrasjonen levert av NASA viser romfartøyet OSIRIS-REx ved asteroiden Bennu. Foto: AP

Da romsonden ankom i 2018, begynte den å lage det mest nøyaktige kartet over noe som helst objekt i solsystemet.

I dag søndag, etter hele syv år, returnerte den endelig med materialer fra asteroiden.

Professor Sara Russell er planetarisk forsker ved Natural History Museum i London. De er en av institusjonene som skal analysere prøvene fra Bennu.

– Vi har tenkt på det, vi har snakket om det, vi har skrevet om det, vi har drømt om det – og til slutt skal vi faktisk få se det, sier Russell til BBC.

Nasa anslår at sonden har 250 gram støv ombord, som vil bli analysert av forskere over hele verden.

Romsonden fra NASAs Osiris-Rex-oppdrag ligger på bakken kort tid etter å ha landet i ørkenen, ved forsvarsdepartementets Utah Test and Training Range. Prøven ble samlet inn fra asteroiden Bennu i oktober 2020. Foto: AP

Livets opprinnelse

Det er trygt å si at verdens vitenskapelige samfunn er begeistret over søndagens landing – og hva prøvene kan vise dem.

Bennu er nemlig en karbonholdig asteroide. Dette betyr at den har mye karbon i seg.

Karbon er det sentrale grunnstoffet i molekylene som bygger opp levende vesener. Både DNA, proteiner, karbohydrater og fett er bygget opp av ulike karbonstrukturer.

Men astronomer som leter etter mulig liv på andre planeter, leter først og fremst etter vann.

Og Bennu vil sannsynligvis også ha mye vann bundet opp i mineralene sine, kanskje så mye som 10 prosent av massen.

LIVETS VUGGE?: Darwin forestilte seg at livets vugge var en liten dam. Andre har foreslått havet bunn. Uavhengig har H20 uten tvil vært en del av oppskriften. Foto: AFP

Det å komme opp av vannet og utvikle seg på tørt land har vært en av evolusjonens store milepæler; enten det gjelder planter, sopp eller dyr.

Levering av vann og karbon via asteroider som treffer jorda kan bidra til å forklare hvorfor vi har så mye H2O og karbon på planeten vår.

Og dermed kanskje hvordan livet på jorda begynte.

Den farligste asteroiden

Det er en viktig grunn til at forskere prøver å lære mer om Bennu. Den topper nemlig listen over Nasas farligste rombergarter.

Hvert sjette år bringer dens bane rundt solen den nær jorda – noen ganger farlig nær.

FULLSTENDIG ØDELEGGELSE: Et treff fra en asteroide på Bennus størrelse kan forårsake fullstendig ødeleggelse for en by på størrelse med London og områdene rundt. Foto: AP

Forskere har beregnet at sjansen for at den skal knuse inn i planeten vår er én av 1750 i løpet av de neste 300 årene. Datoen de er mest bekymret for er 24. september 2182.

For å sette oddsen i sammenheng, er det samme som å kaste en mynt og få hoder 11 ganger på rad.

Det er en liten risiko, men en forskerne tar på alvor, fordi et treff fra en 500 meter bred romstein kan forårsake fullstendig ødeleggelse for en by på størrelse med London og områdene rundt.

Så det er fornuftig å komme nært og personlig med Bennu.

Hvis vi vet hva asteroiden er laget av, kan vi finne på måter å stoppe den på – hvis vi noen gang skulle trenge det.