Somalias statsminister: Vil undersøke koranskole-saken

I dag møtte han statsminister Erna Solberg under det økonomiske toppmøtet i Davos. NRKs avsløringer om koranskolene i Somalia var et av temaene.

NRK avdekket før jul omfattende vold og mishandling på flere koranskoler i Somalia.

Streng disiplin, ofte med bruk av fysisk avstraffelse, og fordypning i islam, skal bringe norsk-somaliske ungdommer nærmere sin opprinnelige somaliske kultur.

Siden 10. november har NRK prøvd å få et intervju om disse forholdene med den somaliske statsministeren, men ikke fått svar. Vi vet at hans administrasjon kjenner godt til avsløringene.

I Davos i dag fikk NRK endelig spurt statsministeren om hva han vil gjøre med koranskolene.

– Vi har ikke noen detaljer om det ennå, men vi vil selvfølgelig undersøke det. Forhold som ikke er akseptable for barn vil ikke bli tolerert i landet vårt. Og vi vil sørge for å følge opp dette, sier Hassan Ali Khaire, som har norsk pass og kom til Norge som flyktning i 1989.

Stenge skolene?

Etter det NRK forstår hadde statsminister Erna Solberg planer om å ta opp forholdene for norsksomaliere på koranskoler med den somaliske statsministeren.

Solberg har tidligere sagt at hun er rystet over avsløringene.

– Jeg synes dette er fælt. Jeg tror det berører alle oss som har barn å se at barn som er vokst opp i Norge blir utsatt for den typen handlinger og at foreldrene deres har vært med på det, sa Solberg til NRK i november.

Den norske ambassaden i Nairobi skriver i sin årsrapport at ungdom som tar kontakt med dem, forteller om torturlignende forhold ved enkelte skoler.

På spørsmål fra NRK om han vil stenge skolene, svarer statsminister Khaire:

– Vi må først samle inn all fakta. Når vi har det, vil vi komme med passende tiltak.

Norge ga i fjor 500 millioner kroner i bistand til Somalia, det meste gjennom internasjonale organisasjoner.

TORTURLIGNENDE FORHOLD: NRK har vært i kontakt med flere ungdommer som skildrer opplevelsene på koranskolen i Somalia. De sier blant annet at de ble lenket fast, slått og pisket på ryggen og under føttene. Foto: Esther Bjørneboe / NRK

Listhaug: – Forferdelig

For ti dager siden var Sylvi Listhaug i Nairobi i Kenya. Der møtte hun representanter fra flere vestlige ambassader.

Amerikanske myndigheter samarbeider med kenyansk politi for å få sendt barna hjem.

På møtet ble det vist bilder og annen dokumentasjon på barn som er i koranskoler og behandlingssenteret i landet, hvor de blir utsatt for forferdelige forhold. Det skal ha skjedd både voldtekt og bruk av machete, ifølge amerikanerne.

– Dette var mer forferdelig enn jeg hadde trodd, sa Sylvi Listhaug til NRK.

