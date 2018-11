Solheim hevder intern motstand bidro til at han måtte gå

20. november bekreftet Erik Solheim at han gikk av som leder for FNs miljøprogram (UNEP), og sa samtidig at bakgrunnen var den kritiske revisjonsrapporten.

Ifølge den foreløpige revisjonsrapporten (den endelige rapporten er ennå ikke offentliggjort) har Solheim reist for 4,1 millioner kroner i løpet av sine første 22 måneder i jobben.

I tillegg fikk han kritikk for å ha latt to av sine nærmeste rådgivere få bo i Paris, selv om UNEPs hovedkvarter ligger i Kenyas hovedstad Nairobi.

Vel hjemme i Norge kommer Solheim med en kraftig forsvarstale, og hevder kritikere internt i FN var med på å felle ham.

Han går langt i å hevde at de påvirket kritikken mot ham i revisjonsrapporten.

– Jeg mener det var reaksjoner fra folk som ikke likte reformer i FN. De ønsker å jobbe på den gammeldagse måten. De ønsker ikke at folk langt nede i systemet skal bidra i organisasjonen. De vil bare at toppledere skal diskutere.

– De vil ha det hierarkisk og beskytte et byråkrati hvor noen mennesker bare flytter papirer rundt, og i verste fall bare kommer klokka 10 og går klokka 14 og tar en lang kaffepause imellom. Jeg er så gammeldags at jeg mener folk skal jobbe og jobbe hardt. Det er en ære å få jobbe for FN.

«Onde krefter»

– Hvordan knytter du det til revisjonsrapporten?

– At de kreftene, la oss kalle det de onde kreftene, som var mot reformer, de jobbet tett sammen med dem som laget denne rapporten, brakte informasjon til revisorene og lekket til media for å få maksimal uttelling av det.

– Dette er ganske alvorlige anklager?

– Det er dessverre sånn mye foregår i FN. Vi har en lang vei å gå i FN for å få den samme tilliten som det for eksempel er i det norske samfunnet. Noe av den viktigste kapitalen i Norge, kanskje viktigere enn oljen, er tillit. Kan vi få til mer av dette i FN, tror jeg FN blir sterkere.

– Men hvorfor må FNs miljøsjef reise med fly for 4,1 millioner kroner på 22 måneder?

– Fordi det ikke er noen annen måte å påvirke verden på. Indias statsminister, Frankrikes president eller direktøren i Coca-Cola kommer ikke til Nairobi. Jeg må reise dit de er. Hvis du ikke kjenner og har nettverk med verdens ledere, får du ikke gjort noe, svarer Solheim.

Solheim gjentar til NRK det han har sagt tidligere i uken – at han ikke går fordi han har gjort noe feil, men at en annen person lettere kan håndtere revisjonsrapporten.

NRK tok fredag kveld kontakt med representanter for FNs miljøprogram (UNEP) om en kommentar til Solheims uttalelser. De henviser til talspersonen for generalsekretær António Guterres. Fra generalsekretærens kontor, har NRK fått følgende kommentar på epost:

– Vi stiller oss bak innholdet i rapporten, og generalsekretæren er tilfreds med at UNEP har sagt at de vil implementere anbefalingene i rapporten.

I en lengre sak basert på en rekke samtaler med kilder i Nairobi, Genève, New York og Oslo, har Aftenposten kartlagt det de mener er bakgrunnen for at Solheim måtte gå.

Avisa trekker blant annet fram at Solheim ved en rekke anledninger skal ha «overkjørt og ignorert systemet han var en del av».

NRK har også snakket med en kilde i FN-systemet som tegner et tilsvarende bilde.

Trakk pengestøtte

Det vakte kraftige reaksjoner og kutt i pengestøtte fra Sverige og Danmark da den foreløpige revisjonsrapporten ble kjent.

På direkte spørsmål fra NRK torsdag om han har gjort noen feil, innrømmet Solheim at det lå en feil bak tilbakebetalingen av 50.000 kroner som ble kjent tidligere i uken.

Samtidig har Solheim i flere intervjuer antydet at hans forsøk på å innføre reformer i UNEP har gitt ham motstandere i FN-systemet, og at det har sammenheng med den kritiske revisjonsrapporten.

Solheim har imidlertid ikke sagt konkret hvem han mener har motarbeidet ham.

– FN trenger enorme reformer. Den er byråkratisk og sløser bort folks penger på en måte jeg ikke kunne drømme om før jeg var inne og så det. Hierarkisk og topptung på en måte som er milevis fra hva Google og Apple og moderne bedrifter er, sier Solheim.

– Stor støtte

Solheim hevder han fortsatt har stor støtte i FN.

– Det store flertallet likte min reformiver, og folk sto åpenlyst og gråt i gangene og på allmøter da det ble klart at jeg skulle gå av. Men det var også en del mennesker som ikke liker reformer.

Nå ser han for seg en ny internasjonal toppjobb.

– Jeg har et nettverk med politikere og næringsliv innen miljø over hele verden som, med all respekt, knapt noe annet menneske. Så jeg tror det blir bruk for meg. Mitt engasjement for et bedre miljø fro menneskene på denne kloden er helt uforminsket. Jeg har lyst til å være med på å lede noen av de viktige kampanjen – for dyreliv på kloden eller den globale kampanjen mot plast, for eksempel.

Han utelukker et politisk comeback i Norge, men sier han ikke har noen umiddelbare planer om det.

– Det er mange gode folk som kan gjøre ting i Norge, men det er ikke så mange nordmenn som kjenner Kina, India, Indonesia og Brasil så godt som jeg gjør, sier Solheim.