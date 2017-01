Soldater står klare i Gambias naboland

Ved midnatt gikk fristen ut for Yahya Jammeh å gi fra seg makten til den nyvalgte presidenten, Adama Barrow.

– Presidentens mandat utgår ved midnatt. Alle styrker er klare, sa kommandør Seydou Maiga Moro i den vestafrikanske samarbeidsorganisasjonen ECOWAS.

Hærsjefen i Gambia skal ha sagt at de ikke vil gjøre motstand hvis de senegalesiske troppene kommer.

– Jeg vil ikke sende mine soldater inn i en dum kamp. Dette er en politisk kamp og jeg er glad i mine menn, sa Ousman Badjie ifølge AFP.

Den senegalesiske soldatene har fått løfter om støtte fra Nigeria og andre land i regionen, melder BBC. Nigeria har allerede sendt 200 soldater til Senegal. Ifølge den britiske kringkasteren har Gambia en styrke på 2500 menn.

Forsøker å forhandle

Det er ikke mange igjen på hotellene i Gambia nå. Mange tusen turister ble evakuert ut av landet i går. Foto: AP

I går kom Mauretanias president Ould Abdel Aziz til Gambia for å forsøke å forhandle fram en løsning. Der fra skal han videre til Dakar i Senegal for å holde samtaler med Barrow.

– Jeg er mindre pessimistisk til at Jammeh vil jobbe mot en fredelig løsning som er til det beste for alle, sa han etter de første samtalene.

Senere i dag skal FNs sikkerhetsråd møtes for å bekrefte et vedtak der man krever at Jammeh må gi fra seg makten, melder AFP.

I går forlenget Gambias nasjonalforsamling Jammehs presidentperiode med tre måneder, bare timer før den utløp. Dette ble ikke godt mottatt i nabolandene og Barrow har gjort det klart at han akter å overta som president torsdag, enten Jammeh går av eller ikke.

– Vår framtid starter i morgen, tvitret Barrow.