Det norske forsvaret har fått meldinger om at soldater fra CRU (Crisis response unit), som ble opplært av norske spesialsoldater, kan ha blitt henrettet av Taliban.

Det opplyser brigader Eystein Kvarving, kommunikasjonssjef for forsvarssjefen, overfor NRK. Han understreker at meldingene ikke er bekreftet.

– Vi har ikke lenger den samme tilstedeværelsen på bakkenivå, og får derfor ikke verifisert disse beskjedene. Meldingene har kommet inn via ulike sosiale medier og på e-post, blant annet, sier Kvarving.

Det var Aftenposten og VG som først omtalte saken.

Brigader Eystein Kvarving sier han er bekymret for situasjonen i Afghanistan. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Tvinges til å låse opp telefonene sine

Samtidig forteller flere kilder i Afghanistan at Taliban leter etter personer som har jobbet for vestlige styrker, eller på annen måte regnes som «fiender», ved hjelp av teknologi og sosiale medier.

Ved veisperringer tvinger Taliban personer til å låse opp mobiltelefonene sine. Deretter blir mobilene gjennomsøkt på jakt etter spor av kommunikasjon med vesten.

Taliban skal også ha søkt på sosiale medier etter informasjon om hva slags kontakt personer har hatt med omverdenen.

– Svært bekymret

Eystein Kvarving omtaler CRU som en kontraterrorstyrke som kan sammenlignes med beredskapstroppen i Oslo. Norske spesialsoldater har trent opp troppen siden 2007.

– Like før alt raknet var de nok en av verdens mest erfarne kontraterrorstyrker, sier Kvarving.

CRU-soldater på plass i Kabul etter et bombeangrep mot den spanske ambassaden i 2015. Foto: WAKIL KOHSAR / Afp

Han forteller at de mottar meldinger med svært ulikt innhold.

– Noen skriver de er redde for at noen skal komme etter dem. Noen skriver at soldater får amnesti og får reise hjem om de ønsker det. Jeg er likevel, rent overordnet, svært bekymret for situasjonen i landet, meddeler Kvarving.

– En kan få følelsen av at Taliban sier én ting, men gjør en annen ting. Nå håper jeg de faktisk gir amnesti, at de ikke forfølger dem som har samarbeidet med Nato, og at de ivaretar kvinners rettigheter.

På spørsmål om hva Norge gjør for å beskytte soldatene Forsvaret var med på å trene opp, svarer Kvarving at de kan søke asyl i landet om de ønsker det.

Kommunikasjonssjef i Forsvarsdepartementet, Ingrid Dåsnes, sier til NRK de ikke ønsker å gå ut med informasjon om noen fra CRU har søkt om asyl i Norge.

– Om noen har søkt asyl til Norge de siste ukene, er det ikke informasjon vil går ut med. Dette er svært utsatte personer.

Twitter deaktiverer kontoer

En talsperson for Twitter sier til NRK at selskapet deaktiverer kontoer som inneholder informasjon som kan sette brukeren i fare.

– Situasjonen i Afghanistan endrer seg fort. Vi ser at folk bruker Twitter for å få hjelp og støtte. Vår høyeste prioritet er å bidra til sikkerheten for våre brukere, skriver en talsperson for Twitter om situasjonen.

Selskapet opplyser at de også i løpende kontakt med ulike organisasjoner som hjelper menneskerettighetsaktivister, journalister og andre utsatte grupper.

– Vi tar grep for å sikre sårbare stemmer fra grupper som hjelpearbeidere, journalister, mediehus, menneskerettighetsaktivister og andre sårbare grupper, skriver Twitters talsperson.

Leter etter «fiender»

NRK er også kjent med at Taliban reiser fra by til by, med et nettbrett under armen, for å søke etter personer de anser som fiender.

Gruppen skal blant annet ha benyttet en side med informasjon om ulike organisasjoner, offentlige organer og personer som hadde roller i maktapparatet i landet.

Siden var opprinnelig ment som en kunnskapsbase over samfunnet.

Denne siden ble for kort tid siden stengt ned. Det kom inn rapporter om at den ble brukt av Taliban til å lete etter soldater, ledere og andre i det afghanske samfunnet.

Siden ble også fjernet fra ulike arkiveringstjenester på nettet for å unngå at Taliban kunne benytte seg av den.

Gir råd for å sikre utsatte

Flere organisasjoner forsøker nå å hjelpe de som har vært tydelige stemmer i Afghanistan, eller som har hatt roller knyttet til det vestlige militæret i landet.

Blant annet forsøker organisasjonen Access Now å hjelpe personer med å sikre seg digitalt.

De anbefaler utsatte personer om å ha en plan i tilfelle de blir pågrepet, eller blir stanset ved en veisperring eller et sjekkpunkt.

– Vær forberedt på at du kan bli tvunget til å låse opp mobilen din. Forsøk å ha så lite innhold som mulig på mobile enheter, skriver de.

De gir også råd for hvordan man selv kan slette kontoer eller innhold på sosiale medier.