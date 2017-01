Soldater i Elfenbenskysten har satt minister fri

Ifølge Reuters åpnet soldater ild mot et hus der forsvarsminister Alain-Richard Donwahi skal ha inngått en avtale med soldatene som hadde gjort opprør. Et vitne fortalte at forsvarsministeren var fanget i huset, men senere på kvelden opplyser nyhetsbyrået AFP at ministeren er satt fri.

Hendelsen skal ha funnet sted kort tid etter at president Alassane Ouattara tidligere lørdag kveld sa i en TV-sendt tale at en avtale var inngått mellom partene. Presidenten sa at han skal ta soldatenes krav om bedre betalt og bedring i bo- og arbeidsforholdene til etterretning.

Startet fredag

Ouattara sa at avtalen ble inngått i byen Bouaké, etter møter mellom soldater og en delegasjon ledet av Donwahi.

Opprøret startet i landets nest største by Bouaké fredag. Soldatopprøret spredte seg tidligere lørdag til landets største by Abidjan, og det ble samtidig meldt om skyting flere andre steder i det vestafrikanske landet

Soldater sperret av et stort kryss i nærheten av militærleiren Akouedo i Abidjan tidligere lørdag, noe som førte til lange køer og stillestående trafikk i området. Det ble også meldt om skuddvekslinger i minst fire andre byer.

Positiv utvikling

Elfenbenskystens økonomi har de siste årene utviklet seg i positiv retning etter en tiårsperiode med interne motsetninger.

Nyhetsbyrået Reuters melder at det både finnes vanlige soldater og demobiliserte opprørere blant dem som har tatt til våpen. Bouaké var en viktig opprørsbase under de urolige årene fra 2002 til 2011.