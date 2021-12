Soldat på frontlinjen i Donbass: Slapp håndgranat fra liten drone

Skyttegravkrigen øst i Ukraina fortsetter med uforminsket styrke. Dette til tross for at det 22. desember ble framforhandlet en ny våpenhvile der partene forpliktet seg til å stanse all skyting.

Men avtalen merker de lite til, de ukrainske regjeringssoldatene som NRK har vært i kontakt med, sør på den 500 kilometer lange frontlinjen.

«Mike» forteller om mye skyting akkurat nå ved frontlinjen sør i Donbass. Foto: Privat

– I dag kom en liten drone over posisjonen til avdelingen vår, av den typen som vanligvis brukes til å observere fiendens posisjoner. Det forteller soldaten «Mike» som NRK har vært i kontakt med.

– Plutselig slapp dronen en granat som eksploderte da den traff bakken. En av våre soldater ble skadet i eksplosjonen forteller «Mike», som har flere lange opphold helt framme ved frontlinjen mellom de ukrainske regjeringsstyrkene og de russiskstøttede separatistene.

Han har også gitt oss tillatelse til å publisere bildene i denne artikkelen.

Han forteller at soldaten som ble såret nå er til behandling og at han må regne med 4-5 måneder med rekonvalesens før han er tilbake til avdelingen sin.

Store deler av Donbass er nå gjennomgravd av skyttergraver og tunneler. Foto: Privat

Ukraina bekrefter at to soldater er hardt såret

Det er strenge regler for bruk av mobiltelefon for soldatene som ligger ved fronten.

De opplysningene og bildene NRK her formidler har vi altså fra «Mike». De er kommet til NRK via mellommenn. Vi kan derfor ikke dobbeltsjekke dem.

Men det ukrainske forsvaret meldte tidligere i dag at to av deres soldater ble hard skadet etter det som beskrives som fiendtlig aktivitet.

Ukraina mener det i løpet av det siste døgnet var ni brudd på våpenhvilen, og at det i et tilfelle ble brukt våpen som det ifølge tidligere avtaler ikke skal være nær frontlinjen.

Nettavisen Ukrainske Pravda kan også fortelle at en soldatene tilhørende de prorussiske separatistene 2. juledag gikk over til regjeringsstyrkene, i det som beskrives som sterk narkotikarus.

Han ble øyeblikkelig tatt til fange og overlevert til ukrainske sikkerhetsmyndigheter.

Hverdagen for en frontsoldat: Rotter så store som dine egne føtter. Foto: Privat

OSSE får ikke gjøre jobben sin

Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa OSSE melder også om en spent situasjon ved frontlinjen.

Ifølge den daglige rapporten fra OSSE ble deres patruljer to ganger nektet å passere en av separatistenes kontrollposter og en tredje gang ble de holdt tilbake i over to timer.

Ifølge OSSE er dette stikk i strid med de retningslinjer for fri passasje for OSSE som begge parter i konflikten er blitt enige om.

OSSE har prøvd å roe ned situasjonen siden konflikten i Ukraina brøt ut i full krig i 2014. Sette bildet er fra juli 2019. Foto: GLEB GARANICH / Reuters

OSSE er i dag den eneste internasjonale organisasjonen med permanent tilstedeværelse i området som prøver å hindre at konflikten kommer helt ut av kontroll.

NRK har også vært i kontakt med det ukrainske forsvarets framskutte hovedkvarter utenfor landsbyen Tsjasiv Jar i Donetsk fylke.

«Situasjonen er svært alvorlig» sier presseoffiseren vi snakker med, som ikke vil oppgi sitt navn.

Mange av soldatene ved fronten i Ukraina har adoptert hunder og katter som kjæledyr. Foto: Privat

Fred i 2022?

– Det er ingen ting som er forandret.

Det sier den prorussiske separatisten Sergej som nyhetsbyrået Reuters har snakket med, på den andre siden av frontlinjen i forhold til «Mike» og de ukrainske regjeringsstyrkene.

– Den ukrainske presidenten Volodymyr Zelenskyj lovet den gangen han stilte til valg for to år siden at han skulle få slutt på krigen.

– Men dette er tomme ord sier Sergej, Amerika og Vesten bestemmer over ham mener den tungt bevæpnede soldaten, ikledd en hvit kamuflasjedrakt.

Russiskstøttede separatister nær frontlinjen i Luhansk nord i Donbass. Foto: ALEXANDER ERMOCHENKO / Reuters

– Men jeg håper krigen kan ta slutt neste år og at vi kan få fred. Jeg håper at barna ikke lenger skal bli skremt av smell og at folk slutter å dø.

Sier Sergej, soldat i Folkerepublikken Luhansk, i dag kontrollert av russisk støttede separatister og i praksis finansiert av den russiske staten.

Russlands utenriksminister Sergej Lavrov sa mandag at det er planlagt samtaler mellom Russland og USA og muligens også Nato for å hindre at konflikten i Ukraina utvikler seg ytterligere.