Solberg: – Trumps twittermeldinger skal ikke regissere møtet

Solberg deltok på den offisielle åpningen sammen med utenriksminister Ine Eriksen Søreide og forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

Hun brukte også anledningen til å kommentere det kommende møtet mellom stats- og regjeringssjefene fra Natos medlemsland.

– Jeg registrerer at det er veldig mange som er spent på utfallet av det møtet vi skal ha senere, sa Solberg.

Morgenen etter at president Donald Trump ankom Brussel, er dramaet på Nato-toppmøtet i gang

Solberg sier at hun ikke er bekymret for at Nato-landene ikke skal bli enige om mer og bedre sikkerhet, men at man kan være usikker på retorikken fra USAs president Donald Trump.

– Det er ingen tvil om at retorikken vi hørte i dag er utfordrende. Vi tjener mer på å jobbe med hvordan Nato skal løfte felles sikkerhet, sier Solberg til pressen.

Hun presiserer at hovedfokuset bør ligge på sikkerhet og sikkerhetsutfordringer.

– Alle landene bør bli flinkere på å ikke trekke inn i andre konfliktskapende saker, som for eksempel handelspolitikk. Vi må se på den store verdien Nato har, og regien skal ikke komme via twittermeldinger fra den amerikanske presidenten, sier Solberg.

Statsminister Erna Solberg åpnet onsdag formiddag den norske NATO-delegasjonen i Natos nye hovedkvarter i Brussel. Foto: Torbjørn Kjosvold / Forsvaret / NTB scanpix

– Vil oppfattes som vi meler vår egen kake

I et møte med Natos generalsekretær Jens Stoltenberg, kom Trump med knallharde spørsmål om hvorfor Tyskland har inngått en avtale med Russland om gassrørledningen Nord Stream i Østersjøen.

– Tyskland er etter mitt syn Russlands fange, fordi de får så mye av sin energi fra Russland, sa president Donald Trump

Erna Solberg sier at regjeringen har valgt å ikke mene noe om denne saken.

– Vi har latt være å ha meninger om akkurat dette prosjektet, rett og slett fordi vi er Russlands største konkurrent på gass. Det vil alltid oppfattes som vi meler vår egen kake om vi skulle hatt meninger om det, sier hun.

– Mest mulig forsvar ut av hver krone

Solberg ønsker et forsterket fokus på de fremskrittene som Nato har gjort de siste fire månedene, og sier at hun kommer til å legge vekt på at sikkerheten går begge veier.

– Det er ikke bare USA og Canada som hjelper oss. Vi bidrar også til USAs og Canadas sikkerhet, sier hun.

USAs president har gått hardt ut mot medlemslandene som han mener ikke betaler nok til forsvarsalliansen.

Solberg mener at Norge har sitt på det tørre.

– Vi har økt bevilgningen med 24 prosent. Vi kjøper stort, nytt materiell og vi sørger for å være Nato i nord, sier hun.

Onsdag og torsdag møtes medlemmene i Nato-alliansen i det nye hovedkvarteret i Brussel. Stats- og regjeringssjefer fra samtlige av de 29 medlemslandene deltar, og møtet ledes av generalsekretær Jens Stoltenberg.