Solberg: – Det vi har fokus på, er å få dem ut

Regjeringen har fullt fokus på sikkerheten til Norges personell i Kabul, sier statsminister Erna Solberg (H), som ber Taliban ta vare på fremskrittene i landet.

– Det vi har fokus på, er å få de ut derifra. Mer i detalj enn det kan vi ikke gå, fordi vi er i en situasjon hvor vi ikke skal gi detaljer i operasjoner og hvordan vi jobber med dette, sier Solberg til NRK.

Søndag opplyste den fungerende innenriksministeren i Afghanistan at de gir fra seg makten over hovedstaden. Taliban sier de ønsker en fredelig overtakelse. UD mener situasjonen er uoversiktlig.

Erna Solberg sier til NRK søndag at regjeringen har fullt fokus på de norske som er der. Foto: NRK

Solberg vil ikke gå i detalj om hvordan evakueringen skal skje, men understreker at de vil gjelde alle som jobber på den norske ambassaden.

– Dette er for øyeblikket prioritet nummer én for regjeringen og UD, det er å få de som er igjen ut. Både de som er nordmenn, men også de som har jobbet for Norge på ambassaden. Alle sammen skal tilbake til Norge raskest mulig, sier Solberg.

Norges bidrag i Afghanistan Ekspandér faktaboks * I oktober 2001, få uker etter 11. september-angrepet, hjalp USA og andre vestlige land en allianse av krigsherrer og opprørere til makten i Kabul. * Bakgrunnen var at al-Qaida, som sto bak terrorangrepet, hadde sin base i det da Taliban-kontrollerte landet. * Etter 11. september-angrepet fastslo FN at USA hadde rett til å forsvare seg. Nato aktiverte artikkel 5 om kollektivt forsvar. * De første norske styrkene ble satt inn i årsskiftet 2001–2002. Det var spesialstyrker, mineryddere og spesialister på eksplosiver. * Norge sendte også transportfly og kampfly. * Et av Norges hovedbidrag var ansvar for såkalt PRT (Provincial Reconstructions Team) i Faryab-provinsen fra 2005–2012. * Fra 2014 ble den norske militære tilstedeværelsen konsentrert til Kabul. * I dag trener norske spesialstyrker afghanske styrker. I tillegg drives et militært feltsykehus i Kabul. Til sammen har Norge i underkant av 100 personer i den Nato-ledede styrken. * USA og Nato hadde på det meste over 150.000 soldater i Afghanistan. De avsluttet sine kampoperasjoner i 2014, men har fortsatt rundt 9.500 soldater i landet. 2.500 av disse er amerikanske. * Til sammen har 9.200 nordmenn tjenestegjort i Afghanistan. Ti soldater mistet livet i tjeneste, i tillegg til to sivile som ble drept. * Krigen anslås å ha kostet minst 160.000 mennesker livet siden 2001, blant dem minst 43.000 sivile. * 29. februar 2020 undertegnet USA og Taliban en avtale som innebar at USA og andre land skulle trekke sine styrker ut innen mai 2021. * President Joe Biden varslet i vår tilbaketrekking innen 11. september 2021. Nato-landene har sluttet seg til dette og startet tilbaketrekkingen innen 1. mai. Kilde: NTB

NRKs midtøstenkorrespondent Yama Wolasmal rapporterer fra bakken i Kabul. Taliban tar nå over Afghanistans hovedstad.

– Snakk om timer før Taliban har makten

Kristian Berg Harpviken fra Fredsforskningsinstituttet Prio. Foto: Øyvind Bye Skille / NRK

Kristian Berg Harpviken fra Fredsforskningsinstituttet Prio sier scenene fra Kabul nå er dramatiske.

– Det er bare snakk om timer, eventuelt dager, før Taliban har makten i landet. Det mest spennende nå er at det kommer rapporter om at Taliban har vært i møter i presidentpalasset. Man har blitt enig om en overgangsregjering, men vi vet ikke hvordan den er sammensatt, sier professor og forsker Kristian Berg Harpviken til NRK.

– Det blir veldig viktig hvordan det gjøres, fordi hvis Taliban aksepterer representanter fra utenfor sin egen bevegelse inn i en overgangsregjering, så er det et positivt tegn på at de tenker seg å dele makten med andre fremover, sier Harpviken.

Verdens dødeligste konflikt

En anslår at krigen til sammen har kostet minst 160.000 mennesker livet siden 2001.

Ti av dem er norske soldater.

Harpviken sier Taliban har vært mye smartere enn noen har forstått.

– De har bygget kommunikasjonslinjer til hærkommandanter, sikkerhetsstyrker, politikere, snakket med disse individuelt, lagt grunnlaget for å kunne fremforhandle løsninger lokalt.

– Selvsagt har det vært stridshandlinger mange steder, og liv har gått tapt, men veldig mye av det vi har sett de siste ukene, ikke minst de siste ti dagene, har vært fremforhandlede løsninger, det har ikke vært krigshandlinger. Det har ligget en militær trussel bak, men det har vært fremforhandlede løsninger, sier Harpviken.

Solberg mener det viktigste nå er at den afghanske regjeringen og Taliban finner en løsning.

– Det er nå uttalelser som tyder på man skal gå den veien. Det vil sikre at det ikke blir store krigshandlinger og annet. Det som er viktig, er at Taliban fremover tar vare på de fremskrittene som har vært, også for barn og kvinner, sier hun til NTB.

Taliban har søndag rykket inn i Kabul. Amerikanske helikoptre flyr skyttel inn og ut av hovedstaden for å evakuere egne ansatte og amerikanske borgere. Foto: Rahmat Gul / AP

Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre sier det er dramatiske nyheter fra Afghanistan og grunn til uro for at landet igjen blir en frihavn for terrorister.

– Det er grunn til dyp uro for at Taliban og de som nå vil styre Afghanistan, igjen gir opphold og anledning for aktivitet for terrororganisasjoner som IS og Al Qaida. Dette må det internasjonale samfunn, og særlig Afghanistans naboer, ta på det største alvor, skriver Støre på Facebook.