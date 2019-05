Frankrikes president Emmanuel Macron og New Zealands statsminister Jacinda Ardern hadde fått med seg en rekke land og internettselskaper da det nye oppropet ble undertegnet i Paris i dag.

Erklæringen mot spredning av voldelig innhold på nettet, kommer etter angrepet på New Zealand, hvor 51 mennesker ble drept i terrorangrepet mot to moskeer i Christchurch 15. mars i år.

Gjerningsmannen strømmet angrepet direkte på Facebook.

– Det er viktig at internett ikke skal bli et område der terrorister kan forsterke appellen sin, vise fram handlingene sine og rekruttere, sier statsminister Erna Solberg til NRK, og legger til:

– Det mener jeg er det viktigste signalet vi som er samlet her i Paris ønsker å sende.

Christchurch call-møtet i Paris hadde samlet ledere fra blant annet Storbritannia, Canada og Norge Foto: CHARLES PLATIAU / AFP

Begrenser direktesending

Erklæringen har i forkant blitt beskrevet som uforpliktende, ifølge kilder nær arbeidet, skriver New York Times.

Det foreslås at sosiale medier-selskaper skal se på hvordan de skal hindre spredning av voldelig materiale og dele mer informasjon med myndighetene.

Landene som skriver under erklæringen blir oppfordret til å utarbeide lovverk som forbyr slikt innhold.

USA har som eneste G7-land varslet at de ikke kommer til å være tilstede eller signere erklæringen, ifølge The Guardian.

– Jeg hadde håpet at USA også ville vært med på en slik erklæring. De har jo tidligere vært med i arbeidet med å bekjeme rekruttering til ekstremisme, sier Solberg til NRK.

Facebook innfører nye regler

Facebook varslet i dag at de nå har innført nye begrensninger på direktesendinger for å forhindre at tjenesten misbrukes i terroraksjoner.

Tjenesten vil bli sperret umiddelbart ved alvorlige regelbrudd, for eksempel hvis en bruker lenker til en uttalelse fra en terrorgruppe uten at dette settes i kontekst. Sperringen vil være tidsbegrenset.

Facebook varsler samtidig at selskapet legger opp til å investere mer penger i utvikling av teknologi som kan brukes til å analysere fotografier og levende bilder, opplyser selskapet i en pressemelding.

51 personer ble drept av en terrorist i Christchurch 15. mars Foto: DAVID MOIR / AFP

Sensurbekymring

Innsatsen for å styrke kontrollen med sosiale medier har også skapt bekymring for sensur. Det skyldes at nettgigantene i stor grad baserer seg på teknologi for automatisk filtrering av innholdet.

– Det er kontroversielt fordi maskiner ikke er særlig gode på å avgjøre grensetilfeller, forklarer Alexander Fanta, journalist hos teknologinettstedet Netzpolitik.

Ifølge ham kan et eksempel være at nyhetsartikler fjernes fra Facebook fordi de inneholder bilder av ekstremistgruppen IS.

– Det er helt klart lovlig og beskyttet av ytringsfriheten. Men det vet ikke filtrene.

Ikke nye sensurregler

Solberg ber teknologiselskapene se nærmere på hva de kan gjøre med å hindre spredning av terrorhandlinger.

– Men det er viktig at vi ikke lager nye sensurregler fra myndighetenes side. Vi skal ha regler for hva som er totalt ulovlig og rene kriminelle handlinger, understreker Erna Solberg overfor NRK, og legger til:

– Media må selv tar ansvar. Det er de som må sette standard, vite hvordan man best håndterer en terrorsituasjon. Dette må media selv gjøre, ikke myndighetene.

Til Facebook har statsministeren følgende beskjed:

– Facebook er delansvarlig for innholdet fordi de har gitt andre muligheter til å spre sitt budskap. Men det er viktig å understreke at mange av disse plattformene er plattformer for vanlige ordentlige medier. Det er viktig å passe på at nyhetsformidlingen kan gå sin gang.

Diskusjonen har allerede pågått lenge i EU, der Kommisjonen i fjor la fram et lovforslag med krav til sosiale medier om at terrorinnhold må fjernes innen én time hvis nasjonale myndigheter krever det.

Norge og New Zealand deler erfaringer

Statsminister Erna Solberg møtte også New Zealands statsminister Jacinda Ardern under møtet i Paris onsdag.

– New Zealand har spurt oss om våre erfaringer, om hva vi har lært av det som skjedde 22. juli 2011, sier Solberg.

New Zealands statsminister Jacinda Ardern ønsker å høre erfaringer fra sin norske kollega Erna Solberg om hvordan et land kan komme over en terrorhandling Foto: Johan Falnes / NTB scanpix

–Jeg tror at det er viktig å si rett ut hva dette er, at dette er terror. Dette er politiske angrep og vi må ikke ha en annen standard for et terrorangrep gjort av en hvit mann enn de vi har for islamsk ekstremisme eller jihadisme. Vi må ikke bortforklare dette som galskap eller psykiske problemer, sier Solberg, og legger til:

–Det som skjedde 22. juli og det som skjedde i Christchurch hadde en klar ideologisk overbygging sier statsminister Erna Solberg.