Solberg gir ikke etter for menneskeretts-press

En uke har gått siden Solberg slo fast at kinesiske menneskerettighetsbrudd ikke står på agendaen under besøket i Kina – noe som skapte flere reaksjoner.

– Føler du at du er under press?

– Nei, det føler jeg ikke. Jeg føler at det er stor forståelse for at det er viktig å gjenoppbygge tilliten etter seks år uten politisk kontakt. Vi skal skape gode rammer for å ta opp alle forhold som er viktige for våre land, men først må vi bygge tillit, sier Solberg til NRK på vei til Kina.

Spent

Fredag morgen landet hun i Beijing. Der ble hun tatt imot av en liten delegasjon, som fulgte henne inn til sentrum. I ettermiddag blir hun offisielt ønsket velkommen av statsminister Li Keqiang i Folkets store hall.

– Jeg er spent, både på samtalene og innholdet, men også på utviklingen i Kina. Det er elleve år siden jeg sist var der, og jeg vet jo at det har vært en formidabel utvikling der siden da, sier Solberg.

Under en mellomlanding i Helsingfors traff Solberg den finske statsministeren, som selv hadde Kinas president Xi Jinping på besøk denne uken.

MOTTAKELSE FREDAG: I dag tas Solberg offisielt imot i Folkets Hall i Beijing. Foto: Hans Cosson-Eide

– Vi snakket om hvordan vi skal ha et nordisk samarbeid mot Kina og andre asiatiske land. Vi har et godt samarbeid mellom de fem landene, og det kan nok bli enda sterkere, tror Solberg.

Xi reiste så videre til USA for å møtepresident Donald Trump, før han reiser hjem igjen til Kina. Der venter Solberg, som får treffe ham mandag.

Menneskerettigheter

Men situasjonen for fredsprisvinner Liu Xiaobo, begrensningene i ytringsfriheten og mangelen på organisasjonsfrihet blir altså ikke tema for møtet.

Det reagerte den kinesisk dissidenten Hu Jia, som NRK møtte forrige uke, sterkt på. Han mener Solberg fremstår mer som en fiskeselger enn som en statsminister.

– Går slike tilbakemeldinger inn på deg?

– Nei. Og jeg mener vi må skjønne hvor vi står i forholdet til Kina nå. Vi skal bygge tillit. Vi skal ta opp vanskelige spørsmål, men først må vi faktisk være i dialog. Det er der vi starter nå. Det tror jeg faktisk det norske folk har forståelse for, sier Solberg.

– Når vil du kunne ta opp slike vanskelige spørsmål igjen med Kina?

– Det skal vi komme tilbake til etter de første møtene. Det er viktig for oss å bygge denne tilliten, som gjør at vi heldigvis nå kan snakke sammen. Det er et godt startpunkt.