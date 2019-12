Søker etter forsvunnet fly i Antarktis

– Vårt håp er at flyet har forsøkt å lande et sted, forteller den chilenske generalen Eduardo Mosqueira til pressen.

I flyet var det 38 mennesker. 17 av dem var besetningsmedlemmer. 15 var militære passasjer fra luftforsvaret, tre var fra hæren. De resterende var to kontraktører og én forsker.

SKULLE HIT: Base Presidente Eduardo Frei Montalva ligger i det Chilenske kravområdet i Antarktis. Basen fungerer blant annet som flyplass for fire forskningsstasjoner som ligger på King George Island. Foto: Wikimedia

Siste kontakt med herkules-maskinen C-130 990 fra det chilenske luftforsvaret var klokken 00:13 norsk tid natt til tirsdag. Da hadde det vært i luften i omtrent 80 minutter.

Det er satt i gang søk med fly langs ruten det holdt. Søket er konsentrert rundt stedet der radiokontakten forsvant.

Normale forhold for søk

Flyet skulle Base Presidente Eduardo Frei Montalva som ligger på King George Island. Basen ligger i vannkanten ved 62 grader sør, altså langt unna polpunktet. Det er sommer i Antarktis, og det har ikke vært skikkelig mørkt i det området flyet forsvant.

RUFSETE: Dersom flyet har forsøkt å lande på vannet, så har det vært en meget utfordrende oppgave. Dette er et av de mest utsatt havområdene på planeten. Foto: Windy

Bølgehøyden er mellom to og seks meter i søkeområdet og det er overskyet. Dette er ganske normalt for årstiden.

Etter planen skulle flyet lande klokken 01:17 norsk tid. Da radiokontakten ble brutt, var flyet omtrent 300 kilometer fra nærmeste fastland.

SØKER: Dette er sporet etter ett av flyene som har gjennomført søk i området i løpet av natten. Skydekket er tildels lavt, så det er en vanskelig jobb. Foto: Flightradar24

Skulle gjøre vedlikehold

Det chilenske forsvaret opplyser at passasjerene skulle gjennomføre vedlikehold av et flytende oljerør som sørger for at basen Eduardo Frei får energi. Til basen ankommer det omtrent 50 internasjonale flighter hvert år.

Den 10. luftforsvarsgruppe som gjennomfører turene til Antarktis er godt vant til dette oppdraget.