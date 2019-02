SOHR: Siste IS-bastion har falt

Det er Syrian Observatory for Human Rights, SOHR, som melder at det lille området sørøst i Syria nå er under kontroll av USA -støttede kurdiske militssoldater. Reuters skriver at det fortsatt kan være deler av området som er kontrollert av IS.

– Vi vil veldig snart feire seieren over IS, sier en militær leder i området til Reuters.

– Vi har beleiret IS i et meget lite område i Baghouz, sier lederen videre.

Det siste angrepet mot enklaven begynte 9. februar.

FULL SEIER: Et amerikansk kjøretøy utenfor Baghouz i Syria. Amerikanerne har støttet kurdisk milits fra SDF i deres sluttkamp mot IS. Foto: DELIL SOULEIMAN / AFP

Onsdag denne uken mistet IS kontrollen over det aller meste av territoriet det hadde igjen i området. Da gikk enklaven fra å være omtrent åtte kvadratkilometer stor til å være en liten lomme med bare omtrent femti bygninger.

IS ble presset bakover av Syrian Democratic Forces, SDF. Det er en amerikansk støttet gruppering som for det meste består av kurdiske militssoldater.

KVINNER OG BARN FLYKTET I FORKANT: Da det ble klart for alle at det siste bakkeangrepet sto for døren, flyktet mange sivile vekk fra området IS kontrollerte. Foto: DELIL SOULEIMAN / AFP

Mange fremmedkrigere

I forkant av det siste angrepet, ble slagkraften til IS anslått som fortsatt betydelig.

– Det er omtrent fem til seks hundre IS-krigere der inne, sa SDF talsmann Mustafa Bali til Reuters på tirsdag.

– Disse er veldig profesjonelle og har mye erfaring. De er utlendinger og har vært i flere kriger.

Video som skal ha blitt fanget opp av IS selv inne i området viser at styrken helt mot slutten hadde stor våpenmakt. De hadde tunge mitraljøser montert på kjøretøyer og brukte anti-panservåpen mot SDF-styrkene.

I forkant av det siste slaget, flyktet familiemedlemmer av IS-krigere over til den andre siden av frontlinjen. Det var da forventet at mennene ble igjen for å dø.

KAMPEN OVER: En talsmann fra SDF sier at de i meget nær framtid vil feire seieren over IS i det siste området de kontrollerte i Syria. Foto: FADEL SENNA / AFP

Overga seg

SOHR melder at den lille lommen falt da de siste IS-krigerne overga seg. Dette har ikke blitt bekreftet av andre. I løpet av de siste dagene skal også andre fra IS har overgitt seg til de fremrykkende styrkene.

SOHR skriver at det fortsatt kan være bevæpnede menn fra IS inne i området. Det er mulig de gjemmer seg i tunneler.

SEIRENDE SDF-MILITS: Bildet er tatt lørdag morgen, og viser amerikanskstøttede kurdiske militssoldater i Baghouz-området. Nå har de nedkjempet IS i det siste området grupperingen hadde kontroll over i Syria. Foto: DELIL SOULEIMAN / AFP

SDF-talsmann Adnan Afrin sier til AFP lørdag at det stadig er sivile igjen i enklaven.

– Det er fortsatt igjen et stort antall sivile. Vi forventet ikke så mange, ellers hadde vi ikke gjenopptatt aksjonen for fire dager siden. Dette er grunnen til at det har blitt

forsinkelser, sier Afrin.